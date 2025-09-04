Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa Viagem

Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa ViagemA vítima sofreu lesões, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Boa Viagem, onde recebeu atendimento médico. Ela não sofre risco de morte
Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira, 3, por suspeita de tentativa de feminicídio. Ele teria atacado uma mulher com golpes de foice no bairro Sambra, em Boa Viagem, no interior do Ceará.
LEIA MAIS | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados
A vítima sofreu lesões por golpes de foice. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Boa Viagem, onde recebeu atendimento médico, sem risco de morte.
No local, os policiais viram o homem com uma foice em mãos e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele, foram apreendidas a arma utilizada no crime e uma tornozeleira eletrônica rompida.
Leia mais
O suspeito foi preso por uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão (4º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em frente a um posto de saúde.
A composição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para uma ocorrência.
O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, onde o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e ameaça.