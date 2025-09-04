Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa Viagem

O homem estava com uma foice em mãos e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado e detido / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira, 3, por suspeita de tentativa de feminicídio. Ele teria atacado uma mulher com golpes de foice no bairro Sambra, em Boa Viagem, no interior do Ceará. LEIA MAIS | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados

