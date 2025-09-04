Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa Viagem

Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa Viagem

A vítima sofreu lesões, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Boa Viagem, onde recebeu atendimento médico. Ela não sofre risco de morte
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira, 3, por suspeita de tentativa de feminicídio. Ele teria atacado uma mulher com golpes de foice no bairro Sambra, em Boa Viagem, no interior do Ceará.

LEIA MAIS | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados

A vítima sofreu lesões por golpes de foice. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Boa Viagem, onde recebeu atendimento médico, sem risco de morte.

No local, os policiais viram o homem com uma foice em mãos e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele, foram apreendidas a arma utilizada no crime e uma tornozeleira eletrônica rompida.

Leia mais

O suspeito foi preso por uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão (4º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em frente a um posto de saúde.

A composição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para uma ocorrência.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, onde o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e ameaça.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar