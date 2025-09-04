Mandante da morte de duas irmãs no Carlito Pamplona é preso em mansão no Porto das Dunas

Suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em uma mansão no Porto das Dunas, em Aquiraz / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem apontado como um dos mandantes da morte de duas irmãs em novembro do ano passado, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foi preso, nessa terça-feira, 2. Identificado como Matheus Carvalho da Silva, vulgo “Chaves”, foi capturado em uma mansão no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito de 28 anos teve mandado de prisão cumprido por duplo homicídio contra Vanessa de Sousa da Silva, de 17 anos, e Vitória de Sousa da Silva, 20, e por integrar organização criminosa. A investigação revelou que a motivação dos crimes estaria relacionada à disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o indivíduo possui antecedentes pelos crimes de integrar grupo criminoso, tráfico de drogas, homicídio, desacato a funcionário público e outros. Ele foi conduzido até a unidade policial, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. O homem foi colocado à disposição da Justiça. Além de "Chaves", outros dois homens são suspeitos de serem os mandantes do crime contra as duas irmãs. Um deles chegou a ser preso um mês após as mortes, mas por outro crime. Atualmente, não há informações sobre cumprimento de mandado de prisão contra os outros dois suspeitos. Vítimas teriam sido mortas após andarem em região de facção rival Conforme uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia do crime, Vanessa foi abordada por um adolescente que atirou contra ela, vindo a óbito no local. Pelo menos 12 disparos foram efetuados contra a vítima. Posteriormente, a irmã da jovem, Vitória, declarou que a morte da irmã não ficaria em vão.

A investigação apontou que a declaração chegou até o executor do crime e, horas após matar Vanessa, ele foi à residência de Vitória e atirou também contra ela, que morreu no local. Assassinato teria sido condição para criminoso mudar de facção De acordo com o depoimento de uma testemunha, que consta no documento do órgão ministerial, o adolescente executor teria se mudado para uma região e "rasgado a camisa" do Comando Vermelho (CV), passando a integrar a facção rival Massa. No entanto, tempo depois, o adolescente queria voltar a residir na área dominada pelo CV no Carlito Pamplona.