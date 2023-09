7 de setembro: saiba tudo sobre a data e suas curiosidades

Entenda a origem do feriado no 7 de setembro e três curiosidades sobre a data. Na imagem, a coroação de Dom Pedro I por Jean Baptiste Debret Crédito: Raylson Ribeiro/MRE

A frase “independência ou morte” permeia o imaginário de estudantes brasileiros durante o dia 7 de setembro. Na prática, como um feriado nacional, a celebração considera o fim do Brasil Colônia e a presença de D. Pedro I como imperador. O rompimento da ligação com Portugal, em 1822, foi influenciado por outro evento, cerca de 14 anos antes: a chegada da Coroa portuguesa ao País. Como fugitivos das Guerras Napoleônicas, a corte fez do Brasil um centro provisório de seu reinado, abrindo os portos para diferentes nações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O movimento de modernização da colônia, impulsionado pela família real, abriu espaço para o desenvolvimento econômico e intelectual do Brasil até o início da Revolução do Porto, em 1820.

O movimento exigia o retorno de D. João VI para Portugal e uma espécie de recolonização do Brasil, retirando o progresso obtido da então colônia durante a presença da corte portuguesa. Dois anos depois do acontecimento, a independência brasileira seria estabelecida oficialmente às margens do rio Ipiranga. Democracia será tema do Desfile de 7 de Setembro em Brasília; ENTENDA O que aconteceu no dia 7 de setembro?

A proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, foi precedida por outros acontecimentos históricos. No mesmo ano, em janeiro, o príncipe regente, D. Pedro, contrariou as ordens da Coroa portuguesa e decidiu permanecer em solo brasileiro. “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto. Digam ao povo que fico”, expressou na ocasião, que ficou conhecida como “Dia do Fico”. Em carta despachada para o marido, que viajava até São Paulo, Leopoldina, como regente interina, declarava: “O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca”.

A princesa assinou o Decreto da Independência no dia 2 de setembro de 1822. A notícia chegou até Pedro no dia 7 de setembro, o que impeliu a sua decisão de ratificar o documento e oficializar a separação com Portugal. Quem proclamou a independência do Brasil? De acordo com o relato do coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Mello (futuro barão de Pindamonhangaba), o brado pela independência de D. Pedro I aconteceu às margens do Ipiranga, “junto a uma casinhola que ficava à beira da estrada, à margem daquele riacho”. A construção é atualmente conhecida como “Casa do Grito” e fazia parte do cenário quando o príncipe regente parou o seu animal e gritou: “Viva o Brasil livre e independente!".

Se D. Pedro I foi o responsável por proclamar a independência, sua esposa, Leopoldina, assinou a documentação necessária para que o processo acontecesse, dias antes do futuro imperador declarar a separação entre Brasil e Portugal.

7 de setembro: feriado ou ponto facultativo

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional para todos os trabalhadores em território brasileiro. Outros segmentos, como as áreas de saúde, segurança, energia, comércio e transportes, são considerados essenciais. De acordo com as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), trabalhar na data prevê hora extra remunerada em dobro. Nesse caso, o trabalhador deve receber um acréscimo de 100% no valor de sua hora normal (o dobro).