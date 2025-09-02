7 de setembro: feriado de domingo é transferido para segunda? Entenda

Desfile Cívico Militar em comemoração a independência do Brasil, realizado na Avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE). / Crédito: FCO FONTENELE

Segundo o calendário oficial do governo federal, não foi prevista alteração para o feriado nacional do Dia da Independência em 2025: a data permanece no domingo, 7 de setembro, sem compensação para o dia seguinte. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo cronograma dos feriados, também confirmou que não haverá mudança, e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reforçou que não houve previsão de adiamento.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Ainda que algumas publicações tenham reportado uma possível transferência do feriado “para beneficiar milhões de trabalhadores”, tais informações já foram desmentidas e se referiam a casos como Curitiba, onde o dia 8 de setembro é feriado municipal em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Na prática, a legislação brasileira não prevê compensação automática caso um feriado nacional caia no domingo, pois se entende que o domingo já é dia de repouso semanal. Contudo, justamente por ser um feriado, se o trabalhador for convocado a atuar nesse dia, ele terá direito a:

Pagamento em dobro pelas horas trabalhadas



Folga compensatória em outra data, conforme acordo coletivo ou convenções aplicáveis 7 de setembro: como fica o feriado em Fortaleza? Em Fortaleza (CE), não há feriado municipal no dia 8 de setembro que coincida com o nacional ou alguma transferência de folga para a data. Portanto, os órgãos municipais de Fortaleza bem como as lojas da Capital funcionarão normalmente na segunda-feira, sem ponto facultativo ou compensação automática. Empresas devem seguir suas regras internas ou acordos coletivos para permitir folgas ou pagamento em dobro a quem trabalhar no domingo. Quem está planejando viagens ou eventos deve considerar que o feriado não se prolonga oficialmente.

