Idosa de 66 anos é morta a tiros em via pública no Cristo Redentor, em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo: Crime aconteceu nessa segunda-feira, 17, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma idosa de 66 anos foi morta a tiros na noite dessa segunda-feira, 17, em uma via pública no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza. A vítima chegou a ser socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas foi a óbito no local. Leia Também | Empresa de armamentos de Fortaleza é suspeita de fornecer material bélico a facções

Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência.