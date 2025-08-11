Mulher de 23 anos é morta a facadas dentro de residência em Maracanaú

Caso aconteceu no sábado, 9, no bairro Jereissati I. A Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú investiga o crime. Nenhum suspeito foi preso

Uma mulher de 23 anos morreu a facadas nesse sábado, 9. O caso aconteceu dentro de um imóvel residencial no bairro Jereissati I, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Suspeito do crime seria o namorado da vítima, que não foi localizado.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), também esteve no local do crime.