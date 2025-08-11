Mulher de 23 anos é morta a facadas dentro de residência em Maracanaú

Mulher de 23 anos é morta a facadas dentro de residência em MaracanaúCaso aconteceu no sábado, 9, no bairro Jereissati I. A Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú investiga o crime. Nenhum suspeito foi preso
Uma mulher de 23 anos morreu a facadas nesse sábado, 9. O caso aconteceu dentro de um imóvel residencial no bairro Jereissati I, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Suspeito do crime seria o namorado da vítima, que não foi localizado.
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), também esteve no local do crime.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso de feminicídio e confirmou que a mulher foi lesionada com um objeto perfurocortante.
A investigação está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.