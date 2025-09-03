Atletas dos Jogos Escolares recebem passagens para representar o CE na etapa nacional

Entrega de passagens aéreas e uniformes às delegações que das etapas nacionais dos Jogos Escolares do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Cerca de 650 estudantes cearenses que representarão o Ceará nas três etapas nacionais dos Jogos Escolares receberam as passagens aéreas e os kits com uniformes para as competições. A entrega ocorreu nesta quarta-feira, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza.

As delegações cearenses representarão 178 escolas, de 42 municípios. As três etapas nacionais serão realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro. A ação foi promovida por meio da Secretaria do Esporte (Sesporte) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania (Idesc). O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas e do secretário do Esporte, Rogério Pinheiro. Os atletas de 15 a 17 anos competirão nos Jogos da Juventude, em Brasília (DF) e os Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia (MG), são destinados a competidores de 12 a 14 anos; e as Paralimpíadas Escolares, ocorrerão em São Paulo (SP). O apoio é destinado a alunos de escolas públicas e privadas, visando garantir que aqueles que não teriam condições de ir a eventos como estes possam participar.

Jogos escolares visam combater evasão escolar Segundo o governador Elmano, o estado está investindo mais de R$ 7 milhões para cobrir passagens, uniformes e acompanhamento para esses jovens, que representarão o Ceará em competições de esporte convencional e paralímpico. Já Rogério Pinheiro explica que grande maioria dos jovens é do interior do Estado, de escolas estaduais e municipais, o que ”fortalece a oportunidade para todos", combatendo a mística de que só alunos de escolas privadas teriam acesso a tais experiências. “O apoio é igual para todos os representantes do Ceará, tanto por escolas privadas quanto para os jogos escolares, eles vão receber passagens aéreas e uniforme que representa a delegação cearense e a partir de chegar nas respectivas cidades. Os organizadores entram com todas as demais despesas”, explica Rogério.

Para o secretário, os Jogos Escolares do Ceará têm como um de seus principais objetivos combater a evasão escolar. O enfrentamento, segundo ele, é realizado por meio do fortalecimento do vínculo do aluno com a sua escola, usando o esporte como uma ferramenta. No mesmo sentido, o governador enfatizou a importância dessa iniciativa para a disciplina, o espírito coletivo e a realização dos sonhos dos estudantes, além de fortalecer “o orgulho de ser cearense” e o vínculo com a escola.