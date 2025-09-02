130 anos de Amizade Japão-Brasil: navios japoneses atracarão no Porto de Fortaleza

Esquadra Japonesa será recebida pela Capitania dos Portos do Ceará nesta quinta-feira, 4 / Crédito: Reprodução/ Capitania dos Portos do Ceará (CPCE)

Dois navios japoneses atracarão no Porto de Fortaleza às 9h desta quinta-feira, 4, durante um exercício de navegação oceânica. A Esquadra da Força Marítima de Autodefesa do Japão chega à capital cearense em comemoração aos 130 anos de Amizade Japão-Brasil. LEIA MAIS | Marinha suspende busca por dupla de pescadores cearenses desaparecidos no Piauí

A Esquadra Japonesa está praticando uma navegação transoceânica de instrução, com o intuito de formar os futuros oficiais por meio de adestramento no mar. Além disso, essa navegação visa cultivar e promover a amizade entre os dois países, de acordo com as informações da Capitania dos Portos do Ceará. Os dois navios japoneses, denominados Kashima e Shimakaze, estão sob o comando do Contra-Almirante Hiroshi Watanabe.

O capitão dos Portos do Ceará, capitão de Mar e Guerra Bruno Emilião Pinto, participará da recepção aos navios como representante da Marinha do Brasil, além do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, e do cônsul-geral do Japão no Recife, Masami Ohno. Confira os principais eventos da programação:

Dia 04 de setembro – quinta-feira 10:00 – 10:30 | Cerimonial de Honra à Terra Brasileira Porto de Fortaleza



18:00 – 19:30 | Recepção à bordo do navio Co-organizada pelo Cônsul-Geral do Japão no Recife e pelo Comandante da Esquadra Porto de Fortaleza



Dia 05 de setembro – sexta-feira

09:00 – 10:00 | Atividade voluntária (Limpeza da praia e arredores do monumento ao Almirante Tamandaré)

Estátua Almirante Tamandaré - Av. Beira Mar, 3109, Meireles, Fortaleza

10:00 – 11:00 | Interação com estudantes do Curso de Japonês da Universidade Estadual do Ceará no Auditório do Centro de Humanidades, Universidade Estadual do Ceará, Av. Luciano Carneiro, 345, Fátima, Fortaleza

Dia 06 de setembro – Sábado

