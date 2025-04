Linha Aeroporto VLT: obra está com 60% da estrutura física concluída

Elmano de Freitas (PT), governador do Estado, acompanhou os trabalhos nesta segunda-feira, 7

A obra da linha Aeroporto , do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), pertencente ao Metrô de Fortaleza , está com cerca de 60% da sua estrutura física concluída, segundo informações do Governo do Ceará. Elmano de Freitas (PT) , governador do Estado, acompanhou os trabalhos nesta segunda-feira, 7.

Intervenção vai ligar a Linha Nordeste, por meio da Estação Expedicionários, com o Aeroporto Internacional de Fortaleza. Novo trecho vai contar com 5,1 quilômetros (km) de extensão.

Conforme Governo, entre os pontos que estão em execução são: "a rampa de acesso ao elevado da Estação Aeroporto, a implantação de sistemas de sinalização, o pátio de estacionamento e a urbanização próxima à Estação Expedicionários, com a construção de um espaço de lazer e prática esportiva".

Obra tem previsão de entrega de 12 meses

Intervenção contou com investimento superior a R$ 82 milhões e tem prazo de entrega de 12 meses, contados a partir do dia 9 de janeiro deste ano de 2025. Quando finalizado, novo trecho será capaz de transportar até 35.640 pessoas por dia, com dois veículos em circulação.

"Também teremos um ganho social muito importante nas proximidades da estação, com a urbanização do entorno, que prevê a construção de quadra poliesportiva, parquinho infantil, entre outros equipamentos. Desse modo, essa é uma importante obra de mobilidade, que irá favorecer e facilitar o transporte do nosso povo”, destacou o governador Elmano de Freitas durante visita a obra.