Bateu? Foi multado? Saiba o que fazer!

Confira os endereços e links de acesso: Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) Se você precisa de informações sobre um acidente que ocorreu e foi atendido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), você pode solicitar o Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT). Neste registro, são informadas as condições da via, a situação da vítima e dos veículos envolvidos.

Para ter acesso ao documento é preciso informar o Renavam, a placa do veículo e o número do boletim, que é informado no momento do acidente.

A finalidade do BAT é levantar dados para fundamentar as intervenções de trânsito, além de ser utilizado como uma comprovação oficial de que houve o acidente junto às seguradoras e no âmbito judicial. Link do serviço:

https://ebat.amc.fortaleza.ce.gov.br/ Consulta de penalidades O proprietário de veículo que precisa ter informações sobre multas de trânsito e infrações cometidas a partir de junho de 2018 pode acessar notificações e boletos para pagamentos através da AMC Trânsito. O serviço disponibiliza imagens quando a infração tiver sido captada por radares, e é possível visualizar autos de infração, Notificação de Autuação, Notificação de Penalidade e Boleto para pagamento, além de antecipação de penalidade. Para acessar as informações é preciso indicar a placa e Renavam do veículo. Link do serviço:

O cidadão recebe uma Notificação de Autuação, antes de ter uma penalidade aplicada. Ao receber essa notificação, o proprietário do veículo deve entrar com recurso administrativo, preenchendo um formulário no qual irá justificar a sua defesa. Além do formulário, deve apresentar a cópia da notificação de autuação (frente e verso), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou RG e CPF, o CRLV do veículo e documentos que comprovem a defesa. Após o preenchimento do formulário e envio dos documentos, o recurso é analisado e, caso seja deferido, a notificação de autuação não é transformada em multa. Além de fazer tudo de forma online, o usuário também pode recorrer a notificações de penalidade em diferentes endereços. O serviço precisa ser agendado. Link do serviço:

Endereços: Sede da AMC - De Segunda a Sexta, Das 8h às 17h

Av. Desembargador Gonzaga, 1630 - Cidade dos Funcionários Central da Cidadania - Câmara Municipal de Fortaleza - De Segunda a Sexta, Das 8h às 17h

Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 - Patriolino Ribeiro