Ciclofaixa de Lazer ocorre neste domingo, 31, com alteração da rota leste

Ciclofaixa de Lazer ocorre neste domingo, 31, com alteração da rota lesteO evento ciclístico contará, nesta edição, com mudanças no itinerário da rota leste devido ao Challenge Fortaleza, competição internacional de triatlo que acontece pela primeira vez em Fortaleza
Mais uma edição da Ciclofaixa de Lazer será realizada, em Fortaleza, neste domingo, 31, e dessa vez contará com mudanças no itinerário da rota leste e as três rotas para ciclistas pedalarem com mais segurança no horário das 6h às 12h.
Na Rota Leste serão incluídas as ruas Ana Bilhar e Deputado Moreira da Rocha no percurso, assegurando a ligação entre o Parque do Cocó e o Centro da Capital.
Com a alteração, a avenida Beira Mar ficará fora do itinerário, enquanto as demais rotas seguem sem modificações.
As mudanças ocorrem em razão da realização do Challenge Fortaleza, competição internacional de triatlo que acontece pela primeira vez na cidade.
O trajeto do evento ciclístico, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, conta com o suporte operacional dos seguintes órgãos:
- Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC);
- Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor);
- Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).
A Ciclofaixa de Lazer terá o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estará presente com postos em pontos estratégicos para atender os participantes.
Confira o itinerário:
Rota leste
- Av. Sebastião de Abreu
- Rua Andrade Furtado
- Parque do Cocó
- Av. Pe. Antônio Tomás
- Av. Desembargador Moreira
- Rua Torres Câmara
- Rua Ana Bilhar
- Rua Deputado Moreira da Rocha
Rota sul
- Av. Gomes de Matos
- Rua Jorge Dummar
- Rua Mal. Deodoro
- Av. 13 de Maio
- Av. da Universidade
Rota oeste
- Rua Carlos Vasconcelos
- Av. Antônio Sales
- Av. Domingos Olímpio
- R. Justiniano Serpa
- Av. Bezerra de Menezes
- Rua Braz de Francesco
- Praça Jonas Gomes de Freitas
- Av. Gov. Parsifal Barroso
Rota Parque Rio Branco
- Av. Aguanambi
- Rua Soriano Albuquerque
- Rua Capitão Gustavo
- Rua Carlos Vasconcelos