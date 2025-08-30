Ciclofaixa de Lazer ocorre neste domingo, 31, com alteração da rota leste

Imagem de apoio ilustrativo. Ciclofaixa de Lazer terá rota alterada na edição deste domingo, 31 / Crédito: FÁBIO LIMA

Mais uma edição da Ciclofaixa de Lazer será realizada, em Fortaleza, neste domingo, 31, e dessa vez contará com mudanças no itinerário da rota leste e as três rotas para ciclistas pedalarem com mais segurança no horário das 6h às 12h. Na Rota Leste serão incluídas as ruas Ana Bilhar e Deputado Moreira da Rocha no percurso, assegurando a ligação entre o Parque do Cocó e o Centro da Capital.



O trajeto do evento ciclístico, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, conta com o suporte operacional dos seguintes órgãos:

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC);

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor);

Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). A Ciclofaixa de Lazer terá o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estará presente com postos em pontos estratégicos para atender os participantes. Confira o itinerário:

Rota leste



Av. Sebastião de Abreu



Rua Andrade Furtado



Parque do Cocó



Av. Pe. Antônio Tomás



Av. Desembargador Moreira



Rua Torres Câmara



Rua Ana Bilhar



Rua Deputado Moreira da Rocha

Rota sul

Av. Gomes de Matos



Rua Jorge Dummar



Rua Mal. Deodoro



Av. 13 de Maio



Av. da Universidade

Rota oeste Rua Carlos Vasconcelos



Av. Antônio Sales



Av. Domingos Olímpio



R. Justiniano Serpa



Av. Bezerra de Menezes



Rua Braz de Francesco



Praça Jonas Gomes de Freitas



Av. Gov. Parsifal Barroso

Rota Parque Rio Branco

