Academia Enem: 14 ônibus extras para 1º aulão em Fortaleza

Academia Enem: 14 ônibus extras para 1º aulão em FortalezaReforço na frota da Capital durante o final de semana foi anunciado pela Etufor nesta sexta-feira, 29, para deslocamento dos estudantes
No final de semana, 14 ônibus extras serão disponibilizados para o primeiro aulão do Academia Enem 2025, entre este sábado, 30, e domingo, 31, no Ginásio Paulo Sarasate. O anúncio foi confirmado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
O reforço na frota da Capital deve garantir o deslocamento dos estudantes, que contam com a passagem gratuita e receberão o cartão de transporte no kit dos alunos. No sábado, oito veículos a mais serão disponibilizados, com seis veículos extras no domingo.
O Academia Enem é um programa gratuito da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). A iniciativa é focada no preparo dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares.
Em 2025, o aulão de retorno acontece no Ginásio Paulo Sarasate, com a entrega do material didático. Em seguida, as aulas continuam no Ginásio da Parangaba, mantendo os encontros semanais até 15 de novembro.
Academia Enem 2025: linhas de ônibus que circulam no sábado e domingo
028 - Antônio Bezerra/BRT/Papicu
074 - Antônio Bezerra/Unifor
076 - Cj Ceará/Aldeota/Papicu
079 - Antônio Bezerra/BRT/Náutico
222 - Antônio Bezerra/BRT/Av. Antônio Sales/Papicu
701 - Parque Americano/Centro
703 - Paupina/Pici
Linhas que circulam somente no sábado (30/01)
702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
713 - Riomar Papicu/João XIII
753 - Cidade 2000/Sargento Hermínio
816 - Edson Queiróz/Centro
Academia Enem 2025: linhas próximas ao ginásio, pela Rua Dona Leopoldina
022 - Jardim das Oliveiras/Centro
026 - Antônio Bezerra/BRT/Messejana
038 - Parangaba/Papicu
600 - Expresso/Messejana/Frei Cirilo/BRT/Centro
601 - Aerolândia/Centro
602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro
605 - José Walter/Av. I/Br 116/Centro
606 - José Walter/Av. N/Br 116/Centro
609 - Sítio São José/Cidade Func/BRT/Centro
610 - Cidade Func/Cj Alvorada/Centro
612 - Cj Tancredo Neves/Centro
625 - Parque Manibura/Centro
633 - Passaré/Centro
649 - Sítio São José/CMR/Cidade Func/BRT/Centro
650 - Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
660 - Cj Palmeiras/BRT/Centro
Somente no sábado (30/08)
611 - Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
670 - Sítio São João/Centro
