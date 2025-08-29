Academia Enem: 14 ônibus extras para 1º aulão em Fortaleza

Reforço na frota da Capital durante o final de semana foi anunciado pela Etufor nesta sexta-feira, 29, para deslocamento dos estudantes

No final de semana, 14 ônibus extras serão disponibilizados para o primeiro aulão do Academia Enem 2025, entre este sábado, 30, e domingo, 31, no Ginásio Paulo Sarasate. O anúncio foi confirmado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O reforço na frota da Capital deve garantir o deslocamento dos estudantes, que contam com a passagem gratuita e receberão o cartão de transporte no kit dos alunos. No sábado, oito veículos a mais serão disponibilizados, com seis veículos extras no domingo.