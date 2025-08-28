Saúde mental é tema de discussões na 15ª edição do Futura Trends

FORTALEZA-CE BRASil - 27.08.2025 - Futura Trends 2025 no Teatro Rio Mar (João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

O tema saúde mental norteou debates realizados nesta quinta-feira, 28, na 15ª edição do Futura Trends, promovido pelo O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR). Evento foi realizado no Teatro RioMar, em Fortaleza, e reuniu público e palestrantes em torno de reflexões acerca do impacto da tecnologia no bem-estar psicológico. Leia também: UFC quer ocupar terreno do antigo Edifício São Pedro até novembro

Com cerca de 850 pessoas presentes, o seminário contou com a presença de lideranças, empreendedores e gestores que buscaram o momento como um guia para entender os desafios da era digital no cotidiano, compreendendo como ferramentas digitais podem interferir na comunicação e nos relacionamentos.

Sob a temática "Saúde Mental e Novas Tecnologias. Transformando Ansiedade em Poder", palestras foram conduzidas por profissionais de referência na área, sendo eles: Luana Marques, professora da Harvard Medical School; Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV); Talib Fisher, palestrante internacional especializado em Inteligência Relacional e Emocional; e Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. João Dummar Neto, presidente executivo do O POVO, destaca que o tema escolhido para esta edição do seminário está dentro do compromisso firmado pelo grupo de comunicação, de "discutir e provocar temas da atualidade que estão ligados ao dia a dia e que mexem de alguma forma com a vida cotidiana". "(Tema) Tem uma força muito grande porque nós vivemos quase que uma pandemia de pessoas com dificuldades de compreender o que está acontecendo, a velocidade do que as coisas estão acontecendo nas empresas (...) Isso a gente tem que entender para poder transitar nesse cenário. E aí você traz um outro elemento que é a inteligência artificial (...) Que muda a velocidade. Então, nós precisamos respirar, aprender a respirar, aprender a ter calma e entender o que está acontecendo", frisa.

Conforme o jornalista e idealizador do Futura Trends, Nazareno Albuquerque, as palestras buscaram provocar no público, principalmente, um sentimento de alerta. "Eu acho que as pessoas vão sair daqui mais alertas sobre problemas sociais, sobre a questão da ameaça das redes sociais, sair com preocupação sobre a importância de saber agir como cidadão diante das redes sociais", destaca. De fato, em muitos momentos o evento trouxe reflexões aos presentes. Luana Marques, por exemplo, abriu o seminário pontuando que a ansiedade em si não é um problema, mas sim o que fazemos com ela. Psicóloga tem mais de 20 anos de pesquisa em neurociência e é uma das principais referências globais em saúde mental. Na ocasião, a especialista usou do conceito "de evitação psicológica" para explicar como os indivíduos podem ficar presos aos ciclos de ansiedade e estresse, se deixando paralisar por eles.

Nesse cenário, ela avaliou como a tecnologia pode agir como vilã. Isso porque as plataformas digitais podem ser utilizadas para evitar o que incomoda. Segundo aponta, existem pessoas que, ao invés de lidarem com o desconforto que sentem, buscam o Instagram para sentirem alguma espécie de alívio. FORTALEZA-CE BRASil - 27.08.2025 - Futura Trends 2025 no Teatro Rio Mar (João Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares Luana frisa que o uso dessa plataforma libera dopamina e por isso pode dar ao indivíduo uma sensação de estar "mais contente", que o leva a buscar pela rede social sempre que se sente desconfortável ou triste.