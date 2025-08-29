Calendário de recadastramento dos permissionários da Beira Mar é divulgado; confira

Fortaleza, CE, BR 11.07.25 Permissionários da Avenida Beira Mar (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira, 29, o calendário por trecho de recadastramento dos permissionários que atuam na Beira Mar. Atendimentos presenciais serão iniciados no dia 1º de setembro, na Central de Acolhimento da Secretaria Regional (SER) 2, localizada na Varjota, e acontece por etapas. Leia também | Construções na orla de Fortaleza: Evandro afirma que articula alternativas para afetados

Todas as permissões e autorizações dos comerciantes ambulantes que atuam nos espaços públicos da orla foram revogadas há cerca de uma semana, em decisão publicada no Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com a Prefeitura, ação busca reordenar o comércio existente entre a Ponte Metálica e o Mercado dos Peixes, delimitando a área em 12 setores. Vendedores que atuarem em um trecho já muito ocupado vão poder escolher pela transferência à outra área da orla ou até mesmo para um espaço fora dela.

Ambulantes vão passar por um processo de recadastramento durante ação, onde também vão poder regularizar sua situação. Atendimento será realizado conforme ordem de setores. Por exemplo, entre o dia 1 ao dia 8 de setembro serão atendidos os comerciantes do trecho 1, que são aqueles que atuam na rua João Cordeiro até a rua Ildefonso Albano. Já de 9 a 16 de setembro são recebidos aqueles que atuam na área 2 (da rua Ildefonso Albano até a rua Rui Barbosa).

Vendedores devem ir ao local munidos de documentações como: original e cópia do RG, do CPF e do comprovante de endereço, original e cópia do equipamento, entres outras (confira ao fim da matéria).

Confiram o cronograma completo de recadastramento: 01 a 08 de setembro de 2025 – Trecho 01 (Rua João Cordeiro até a Rua Ildefonso Albano);



09 a 16 de setembro – Trecho 02 (Rua Ildefonso Albano até a Rua Rui Barbosa);



17 a 24 de setembro – Trecho 03 (Rua Rui Barbosa até a Rua José Vilar);



25 de setembro a 02 de outubro – Trecho 04 (Rua José Vilar até a Rua Joaquim Nabuco);



03 a 10 de outubro – Trecho 05 (Rua Joaquim Nabuco até a Av. Desembargador Moreira);



13 a 20 de outubro – Trecho 06 (Av. Desembargador Moreira até a Rua Frei Mansueto);



21 a 28 de outubro – Trecho 07 (Rua Frei Mansueto até a Rua Manuel Jacaré);



29 de outubro a 05 de novembro – Trecho 08 (Rua Manuel Jacaré até a Rua Bauxita);



06 a 13 de novembro – Trecho 09 (Rua Bauxita até o Mercado dos Peixes);



14 a 24 de novembro – Mercado dos Peixes. Recadastramento dos permissionários: