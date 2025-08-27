Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Um mês após receber 20 facadas mulher fala sobre recuperação

Um mês após receber 20 facadas do ex-companheiro, mulher fala sobre recuperação

Após ser leisonada, a mulher de 48 anos tem dificuldade para cuidar da filha autista. Ela precisou de 283 pontos na cabeça, teve tendões rompidos e passou por uma cirurgia de nove horas
Um mês após ter sido vítima de tentativa de feminicídio no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, a mulher de 48 anos de idade, de nome preservado, tenta um difícil e longo recomeço. No último dia 21 de julho, ela estava na casa da mãe e teve a casa invadida pelo ex-companheiro, com quem se relacionou durante seis meses. A mãe da vítima, de 72 anos, fraturou duas costelas ao tentar intervir nas agressões.

A vítima havia terminado o relacionamento depois de ser agredida. Ela não denunciou o caso e resolveu se afastar do agressor, no entanto, ele a procurou e a esfaqueou. Francisco Ricardo Damásio Oliveira foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. 

O recomeço para a mulher, que é mãe de duas filhas, é marcado por feridas físicas e emocionais. Ela foi esfaqueada mais de 20 vezes, foram 283 pontos na cabeça, todos os tendões do braço esquerdo rompidos e uma cirurgia de nove horas no Instituto Doutor José Frota (IJF).

A sobrevivente está sem o movimento do braço esquerdo, sem os movimentos da mão e terá que passar por um tratamento, que pode durar aproximadamente três anos.  Em entrevista ao O POVO, ela descreveu a dificuldade de ser vítima de uma tentativa de feminicídio.

"O que mais dói é não poder cuidar da minha filha. Ela é autista não verbal, a gente não sabe o que está passando pela cabeça dela. Está com problemas para dormir", relata. 

 

Vítima havia terminado relacionamento após ter sido agredida  

As agressões aconteceram na casa da mãe dela. O homem, inconformado com o término, invadiu a residência pulando o muro.

"Fui para a casa da minha mãe e ia voltar à noite, mas minha mãe pediu que eu ficasse durante o fim de semana. É perto da minha casa, então resolvi que ia ficar o restante das férias da minha filha na casa da minha mãe. Por volta das 16 horas, a campainha começou a tocar e eu fui ao portão, olhei pelo olho mágico e era ele", lembra.

A mulher havia sido agredida anteriormente e relata que optou por não denunciá-lo e se afastar. No entanto, o homem a procurou novamente, inconformado com o término. 

"Resolvi não atender a porta. Na casa estava eu e meu sobrinho, minha filha de sete anos e minha mãe estava no quarto. Quando entrei no quarto só ouvi uma pancada, que foi quando ele pulou o muro e já estava na área da casa da minha mãe", explica. 

"Perguntei porquê ele tinha pulado o muro, mas ele não respondia nada. Estava com um semblante ruim e tirando uma faca de dentro da mochila. E foi para cima de mim, me deu vários golpes, foi horrível. Escorreguei e ele ficou em cima de mim me golpeando", relembra. 

Vizinhos impediram que homem matasse a companheira 

O agressor não teria dito uma só palavra durante a ação criminosa. E só foi impedido de matar a vítima por causa da interferência dos vizinhos. 

Conforme o relato da vítima ao O POVO, o sobrinho dela, que é uma criança, conseguiu abrir a porta e correu pedindo socorro. "Um vizinho de frente entrou e tirou ele de cima de mim, levou ele lá pra fora, meu irmão chegou mais rápido que a ambulância e me socorreram ao IJF", descreve. 


"Está sendo difícil, fica o medo e estou com medo de sair, com pânico de sair, não consigo ficar sozinha, tenho pesadelos. Eu peço a Deus que ele não saia de lá, que pague por esse crime que ele cometeu", finaliza. 

