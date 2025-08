Cidade da Criança é reaberta com cinema gratuito e outras ações

Espaço público ganha sala multiuso, uma sala tecnológica e espaço cultural com programação para a primeira infância

O local passa a contar com uma sala multiuso da rede Cine+ , uma sala tecnológica e um espaço cultural que traz a história do parque.

Novidades na Cidade da Criança

A sala multiuso terá sessões de cinema gratuitas e uma programação diversa. O objetivo é possibilitar o contato com o audiovisual com filmes para toda a família. A sala possui 50 lugares e possui acessibilidade para pessoas com deficiência.

Por sua vez, a Sala Tecnológica recebe o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará, que reúne os indicadores relativos aos primeiros anos de existência dos pequenos fortalezenses.

O espaço traz informações relacionadas à saúde, educação e outros fatores fundamentais para o desenvolvimento infantil, orientando-se pelo Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza.

