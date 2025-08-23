UFC celebra 2 anos de Procult com sábado de diversão para famílias

Reisado Brincantes Cordão do Caroá se apresentam na Edição especial do UFC de Portas Abertas. jardins da reitoria / Crédito: FABIO LIMA

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu as portas de sua reitoria neste sábado, 23, para comemorar o aniversário de dois anos da Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFC). A celebração foi aberta ao público e forneceu uma manhã de brincadeiras, música, dança, artes regionais, entre outras atrações. LEIA TAMBÉM: Agosto Lilás: MPCE realiza orientações sobre violência de gênero em shopping

O evento marcou a 5° edição do projeto “UFC de portas abertas”, que convida membros da comunidade geral a conhecerem os espaços da Universidade. A maioria das atividades se concentrou nos jardins da reitoria, onde as famílias puderam montar piqueniques, apreciar apresentações culturais e participar de oficinas de pintura e arte com balões. “Estou achando maravilhoso. Muitas programações são ‘fora da caixinha’, não é aquele básico tradicional de parquinho. Acho que esse é o objetivo da UFC. Tem a parte de ciência, cultura, museu está aberto…Acho que com certeza eles atingiram o objetivo que é trazer uma coisa diferente”, afirma a nutricionista Priscila Mendonça, 37, que participou da celebração junto à família e amigos. O evento comumente é realizado no campus do Pici, o maior da Federal em Fortaleza, mas dessa vez, teve como sede a reitoria e o Museu de Arte da UFC (Mauc), além da Casa Amarela Eusébio Oliveira, espaço da Universidade voltado ao audiovisual. Reisado Brincantes Cordão do Caroá se apresentam na Edição especial do UFC de Portas Abertas Crédito: FABIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Reisado Brincantes Cordão do Caroá se apresentam na Edição especial do UFC de Portas Abertas. jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA Edição especial do UFC de Portas Abertas nos jardins da reitoria Crédito: FÁBIO LIMA

O pró-reitor de cultura da UFC, Sandro Gouveia, explica que o intuito desse novo projeto é transformar os campi em locais de encontros, não só para quem já os frequenta, mas para toda a comunidade de Fortaleza. “A princípio a gente pensou em trazer muita gente da Universidade, mas o que a gente vê é que vem muita gente de fora, sobretudo famílias. Quando a gente monta a programação a gente pensa muito, por exemplo, na questão da criança. Tem muitas ações aqui voltadas para as crianças porque as famílias estão chegando aqui e montando seus piqueniques, fazendo seus lanches se divertindo. É isso que a gente quer”, explica. O “UFC de portas abertas” ocorre em todo primeiro sábado de cada mês e tem entrada gratuita. Os locais e horários de cada edição são previamente divulgados no Instagram da Procult.

Aniversário reuniu projetos de extensão e cuidado social na reitoria Atrações foram o que não faltou na manhã deste sábado no campus Benfica da UFC. Só na reitoria, palco principal do evento, houve apresentação de grupos de dança, oficina de brinquedos ópticos, peças teatrais, feiras, locais para pintura, entre outros. Todas essas ações foram coordenadas por membros dos projetos de extensão da Universidade. Entre os mais tradicionais esteve o Brincantes Cordão do Caroá, grupo de reisado que se apresenta há 22 anos dentro da Federal e em eventos culturais de Fortaleza. O grupo realizou um ensaio nos jardins da reitoria, que encantou o público com cânticos, contação de histórias e coreografias. Marcelo Farias, mestre da cultura do Cordão, destaca a importância do trabalho realizado nesses dois anos de Procult para levar os trabalhos criados na Universidade para o público geral.