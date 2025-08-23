Agosto Lilás: MPCE realiza orientações sobre violência de gênero em shopping

O Movimento Mãos que Protegem, do Ministério Público do Ceará, estará no North Shopping Fortaleza nos dias 29, 30 e 31 de agosto deste ano / Crédito: Samuel Setubal

Em alusão ao Agosto Lilás – mês de conscientização sobre a violência contra a mulher – o Movimento Mãos que Protegem, do Ministério Público do Ceará (MPCE), estará no North Shopping Fortaleza, nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto. LEIA MAIS | Ceará registra maior índice de violência contra a mulher dos últimos 5 anos



Durante os três dias de evento, as vítimas diretas e indiretas e testemunhas de crimes, poderão receber assistência do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom) e o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência (Nuavv), em parceria com outros órgãos da rede de proteção.

A programação iniciará no dia 29 de agosto com uma abordagem sobre autonomia econômica feminina, seguida por apresentação de medidas de proteção contra a violência de gênero e atividades culturais.

No dia seguinte, haverá uma homenagem aos 19 anos da Lei Maria da Penha, com a presença da farmacêutica que deu nome à lei.



Ainda no dia 30, serão apresentados os serviços da Casa da Mulher Brasileira e haverá lançamento de livro e apresentação artística.

No terceiro dia, os participantes da atuação do MP do Ceará no enfrentamento à violência doméstica discutirão com a procuradora de Justiça Joseana França e as promotoras de Justiça Juliana Mota e Karine Leopércio.

Na sequência, o público será orientado sobre a proteção da mulher nas relações de consumo pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

