Agosto Lilás: MPCE realiza orientações sobre violência de gênero em shopping

Agosto Lilás: MPCE realiza orientações sobre violência de gênero em shoppingO Movimento Mãos que Protegem, do Ministério Público do Ceará, realizará ações educativas focadas na prevenção à violência contra a mulher, nos dias 29, 30 e 31 de agosto deste ano
Em alusão ao Agosto Lilás – mês de conscientização sobre a violência contra a mulher – o Movimento Mãos que Protegem, do Ministério Público do Ceará (MPCE), estará no North Shopping Fortaleza, nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto.
Nos três dias de evento, ao público serão oferecidos atendimentos nas áreas de assistência, saúde, jurídica, social e de segurança. Além disso, o Movimento Mãos que Protegem realizará ações educativas focadas na prevenção.
A iniciativa também contará com a participação da farmacêutica Maria da Penha, que deu nome à Lei nº 11.340/2006, e se tornou símbolo da luta contra a violência de gênero.
O Agosto Lilás foi estabelecido em 2022, como mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, em razão da Lei Maria da Penha, sancionada em 6 de agosto de 2006.
Durante os três dias de evento, as vítimas diretas e indiretas e testemunhas de crimes, poderão receber assistência do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom) e o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência (Nuavv), em parceria com outros órgãos da rede de proteção.
A programação iniciará no dia 29 de agosto com uma abordagem sobre autonomia econômica feminina, seguida por apresentação de medidas de proteção contra a violência de gênero e atividades culturais.
No dia seguinte, haverá uma homenagem aos 19 anos da Lei Maria da Penha, com a presença da farmacêutica que deu nome à lei.
Ainda no dia 30, serão apresentados os serviços da Casa da Mulher Brasileira e haverá lançamento de livro e apresentação artística.
No terceiro dia, os participantes da atuação do MP do Ceará no enfrentamento à violência doméstica discutirão com a procuradora de Justiça Joseana França e as promotoras de Justiça Juliana Mota e Karine Leopércio.
Na sequência, o público será orientado sobre a proteção da mulher nas relações de consumo pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).
Serviço:
Movimento Mãos que Protegem – Agosto Lilás
- Quando: 29, 30 e 31 de agosto de 2025
- Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, nº 2450, bairro Presidente Kennedy, Fortaleza)
Atendimento – Piso L1 (Próximo à Loja Ibyte)
Mesas redondas e apresentações culturais – Praça de alimentação