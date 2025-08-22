Jornalistas do O POVO são finalistas da 12º edição do Prêmio Sebrae

Na capa, a imagem do Beco do Céu, feita pelo fotojornalista Samuel Setubal e finalista da 12º edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo / Crédito: Samuel Setubal

Três trabalhos do O POVO são finalistas na 12º edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que terá sua premiação no próximo dia 9 de setembro. As equipes são finalistas são nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Quinze trabalhos apresentados por profissionais de veículos de comunicação cearenses e estudantes universitários do estado seguem na disputa, divididos nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário. A iniciativa visa reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo. Os trabalhos foram veiculados em diferentes canais da imprensa brasileira. Este ano, cerca de 90 reportagens e séries foram inscritas no Estado do Ceará. No ano anterior, foram 87 materiais.

De acordo com o Sebrae, em 2025, em todo o País, foram contabilizados 3.442 trabalhos inscritos, um crescimento de 12% em relação ao ano passado. Os trabalhos inscritos na etapa estadual foram avaliados por um júri composto por Carlos Viana Freire Júnior, assessor da Diretoria Executiva do Sebrae/CE; Rafael Mesquita, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará (Sindjorce) e Márcio Rodrigues, diretor de Comunicação da Associação Cearense de Imprensa (ACI). Jornalistas comemoram trabalhos finalistas em premiação A colunista Carol Kossling conta que, embora seja finalista na premiação pela terceira vez consecutiva, é “como se fosse a primeira”.