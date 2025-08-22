Do esboço ao uniforme, estudantes celebram nova farda escolar de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-08-2025: Prefeito Evandro Leitão em entrega de prémio para equipe vencedora do concurso para criação e escolha do novo fardamento escolar. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Entre a estudante Letícia Felismino, 14, e Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, há uma jangada de distância. É a representação da embarcação, parte da história de Fortaleza e do Ceará, que deve estampar o fardamento das escolas municipais no começo do ano letivo. Após um desfile dos seis modelos finalistas do concurso para criação e escolha do novo uniforme escolar da Capital, a equipe da Escola Aldaci Barbosa, representando o Distrito 2, foi a vencedora da noite nesta sexta-feira, 22, durante anúncio na Praça Verde do Centro Dragão do Mar. A votação geral na segunda fase alcançou cerca de 170 mil pessoas.

“A gente achava que não iria ganhar. Mas com muita força, com o apoio do povo de Sapiranga, conseguimos”, diz Letícia, quando desce do palco ao lado do grupo vitorioso. Em sua emoção, começa a agradecer aos professores e a cada um dos votantes. Mais de 180 mil uniformes são entregues a estudantes da rede pública estadual do Ceará | SAIBA MAIS O concurso contou, no total, com 185 projetos inscritos. Os 12 semifinalistas foram definidos a partir de duas comissões técnicas, com profissionais e estudantes selecionados da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), enquanto os seis finalistas foram escolhidos pelo voto do público. A vice-coordenadora do curso de Design de Moda da UFC, Cyntia Tavares, e a professora dos cursos de Moda da Unifor, Ana Cláudia Farias, responsáveis pela seleção dos semifinalistas, relataram que a avaliação das produções também considerou a funcionalidade e a presença de elementos que representassem a cultura de Fortaleza.

“Tínhamos que ver o que poderia ser viável para confecção”, aponta Ana Cláudia. “Às vezes, tinham ideias interessantíssimas, mas eram muitos elementos, e para você fazer aquilo ali no fardamento todinho… Poderia passar muitas informações, talvez não ficar muito claro e poderia ficar difícil na produção”. Para a graduanda em Design de Moda da UFC, Gleice Braz, que auxiliou as educadoras no processo, outro desafio foi se colocar no lugar de avaliadora, considerando a própria experiência universitária em concursos anteriores. Salário-Educação poderá ser usado para pagar merenda e fardamento, diz ministro da Educação | ENTENDA

“Não imaginamos como é feita toda uma triagem quando a gente participa”, diz Gleice. “Nesse momento, eu estive no lugar da pessoa que seleciona. Então, fui olhando cada detalhe, cada história e também vendo não só o design, mas os posicionamentos e o que representavam”. Quem recorda o esforço dos alunos até a seleção é a professora de História Patrícia Lima, que atuou como orientadora da equipe finalista da Escola Municipal Waldemar Barroso (Distrito 4). “A gente tentou intervir o mínimo possível no processo criativo. Eles têm um talento e potência incríveis, só orientamos que usassem como base as cores do brasão da cidade”, afirma. No caso da estudante Chrystene Monteiro, 13, a evolução do esboço ao design selecionado começou com a ideia de criar “algo que fosse a cara de Fortaleza”. Parte do Distrito 4, ela ressalta que o grupo escutou o hino da Capital e procurou inspiração na história da cidade.

Transmitida ao vivo nas redes sociais, a solenidade para a escolha do vencedor contou com a participação do prefeito Evandro Leitão (PT) e do secretário da Educação (SME), Idilvan Alencar. "A Secretaria Municipal de Educação diz hoje, com esse gesto simbólico, o quanto é importante a gente estar escutando a comunidade escolar, o universo escolar, para que possamos, cada vez mais, estar interagindo e melhorando o nível escolar dos nossos alunos", diz o chefe do executivo municipal. Em coletiva de imprensa, o secretário da Educação ressaltou ainda a importância de uma farda desenvolvida com a participação dos alunos. “E nós vamos confeccionar agora e licitar para em 2026 fazer uma grande entrega”, anuncia.