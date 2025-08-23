Encontro nacional de criadores de búfalos ocorre em Fortaleza

Encontro nacional de criadores de búfalos reúne especialistas em FortalezaEntre os dias 4 e 7 de novembro, a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB) realiza o 17º Encontro Nacional de Bubalinocultores com palestras sobre leite, carne e genética, além de visita técnica
Os criadores de búfalos podem participar do 17º Encontro Nacional de Bubalinocultores, em Fortaleza, que ocorrerá entre os dias 4 a 7 de novembro. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB) e vai reunir em uma programação de quatro dias palestras, mesas de discussão e visita técnica.
O evento reúne, ainda, produtores, pesquisadores, estudantes e representantes da indústria de leite e carne de búfalo. Segundo o presidente da ABCB, Simon Riess, a programação foi organizada para contemplar todos os elos da cadeia produtiva.
“O encontro junta desde os pequenos, médios e grandes criadores aos grandes pesquisadores do nosso país, aos estudantes ligados aos búfalos e aos setores de leite e carne. O objetivo é oferecer um espaço de integração e conhecimento, mostrando o potencial do búfalo em diferentes regiões do Brasil”, ressalta o presidente.
No dia 5 de novembro, às 9 horas, ocorrerá a abertura oficial do encontro, seguida da palestra magna do professor William Gomes Vale, da Universidade Estadual do Ceará. O docente abordará o panorama mundial da bubalinocultura.
Ao longo do dia 5, serão tratados também temas como produção de leite em pastagem com suplementação, desafios da carne de búfalo no Brasil e debates conduzidos por professores e criadores.
Já no dia 6 de novembro, a programação continua e oferece palestras sobre:
- recursos forrageiros;
- tecnologias de reprodução;
- melhoramento genético; e alternativas de alimentação para búfalas leiteiras.
O evento se encerra em 7 de novembro com o Búfalo Tour, visita técnica à Fazenda e Laticínio Laguna. A saída está marcada para as 7h do Hotel Vila Galé, em Fortaleza, com retorno previsto para às 15h.
Confira a programação
4 de novembro de 2025 (Terça-feira)
- 19h - Encontro da 1ª Aptidão Bubalina: A AMIZADE! Criador e Anfitrião Sr. Marcelo Prado.
Jantar de Confraternização (por adesão) - Hotel Vila Galé Fortaleza.
5 de novembro de 2025 (Quarta-feira)
- 9h - Cerimônia de Abertura - Presidente da ABCB Sr. Simon Fernandes Riess e demais autoridades.
- 9h30min - Palestra Magna - A Bubalinocultura mundial: estado da arte - Prof. Dr. William Gomes Vale - Universidade Estadual do Ceará.
- 10h15min - Produção de leite de búfala em pastagem com suplementação na época seca do ano: indicadores e resultados - Criador/ MV Marcelo Pimenta - Bom Despacho - MG.
- 11h - Intervalo para lanche e interações.
- 11h15min - Apresentação do patrocinador.
- 11h30min Os desafios para a produção e comercialização da carne de búfalo no Brasil - Prof. Dr. Ricardo Pessoa - Universidade Federal Rural de Pernambuco.
- 12h15min - Mesa de Discussão - Coordenação Profa. Dra. Patrícia Guimarães Pimentel - Universidade Federal do Ceará.
6 de novembro de 2025 (Sexta-feira)
- 8h30min - Recursos forrageiros e o uso de volumosos para a Bubalinocultura - Prof. Dr. Magno José Duarte Cândido - Universidade Federal do Ceará.
- 9h15min - O uso de tecnologias da reprodução para a Bubalinocultura - Prof. Dr. Sebastião Tavares Rolim Filho - Universidade Federal Rural da Amazônia.
- 10h - A ABCB e o melhoramento genético dos Bubalinos no Brasil - Dra. Gabriela Stefani - ABCB.
- 10h45min - Intervalo para lanche e interações.
- 11h - Alimentação de búfalas leiteiras: alternativas, desempenho e custo - Criador/ Dr. Otávio Bernardes - Sarapuí - SP.
- 11h45min - Verticalização na cadeia da carne de búfalo: a marca Baby Buf Premium - Criador/ Dr. Rogério Gonçalves - Rosário do Sul - RS
- 12h30min Mesa de Discussão - Coordenação Profa. Dra. Patrícia Guimarães Pimentel - Universidade Federal do Ceará.
- 13h - Encaminhamentos, homenagens e encerramento do ciclo de palestras.
7 de novembro de 2025 (Sábado)
- 9h - Búfalo Tour - Fazenda e Laticínio Laguna