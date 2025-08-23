Encontro nacional de criadores de búfalos ocorre em Fortaleza

17º Encontro Nacional de Bubalinocultores reúne especialistas em Fortaleza / Crédito: ABCB

Os criadores de búfalos podem participar do 17º Encontro Nacional de Bubalinocultores, em Fortaleza, que ocorrerá entre os dias 4 a 7 de novembro. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB) e vai reunir em uma programação de quatro dias palestras, mesas de discussão e visita técnica. O evento reúne, ainda, produtores, pesquisadores, estudantes e representantes da indústria de leite e carne de búfalo. Segundo o presidente da ABCB, Simon Riess, a programação foi organizada para contemplar todos os elos da cadeia produtiva.

“O encontro junta desde os pequenos, médios e grandes criadores aos grandes pesquisadores do nosso país, aos estudantes ligados aos búfalos e aos setores de leite e carne. O objetivo é oferecer um espaço de integração e conhecimento, mostrando o potencial do búfalo em diferentes regiões do Brasil”, ressalta o presidente. No dia 5 de novembro, às 9 horas, ocorrerá a abertura oficial do encontro, seguida da palestra magna do professor William Gomes Vale, da Universidade Estadual do Ceará. O docente abordará o panorama mundial da bubalinocultura. Ao longo do dia 5, serão tratados também temas como produção de leite em pastagem com suplementação, desafios da carne de búfalo no Brasil e debates conduzidos por professores e criadores. Já no dia 6 de novembro, a programação continua e oferece palestras sobre: