6 respostas para dúvidas sobre a leucemia

O diagnóstico precoce da doença pode aumentar consideravelmente as chances de sucesso do tratamento

A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, podendo ter diferentes formas de apresentação e tratamento. De acordo com projeção do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número estimado de novos casos da doença no Brasil, para cada ano do triênio entre 2023 e 2025, é de 11.540.

Segundo Andresa Melo, hematologista do Hospital Brasília, o diagnóstico precoce da leucemia pode aumentar consideravelmente as chances de sucesso do tratamento. “É importante manter hábitos de vida saudáveis, fazer check-ups periódicos e procurar atendimento médico ao suspeitar de sintomas diferentes do normal, como febre, fraqueza, manchas roxas pelo corpo ou sangramento, principalmente gengival”, afirma.