Dupla é presa no Vicente Pinzón; capturas no bairro chegam a 79 desde julho

Dupla é presa no Vicente Pinzón; capturas no bairro chegam a 79 desde julhoOs homens presos têm 27 e 24 anos. Eles são suspeitos de homicídio e lesão corporal
Dois homens suspeitos de um homicídio e lesão corporal, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foram presos na quarta-feira, 13. Na ocasião, também foram apreendidas duas pistolas com dois carregadores, dois revólveres e munições.
Os homens presos têm 27 e 24 anos. A Polícia Militar do Ceará não divulgou as identidades dos suspeitos, mas informou que o homem de 27 anos também responde por tentativa de homicídio. Já o de 24 anos possui antecedentes por roubo de veículo e homicídio.
As prisões ocorreram após o homicídio de uma mulher, de 41 anos, seguido da lesão corporal de um homem. A equipe policial localizou os suspeitos, de 27 e 24 anos, em uma via pública.
Eles estavam na posse de uma mochila com as armas e munições e foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foram autuados em flagrante por homicídio e lesão corporal.
Segundo a PMCE, com as prisões realizadas na quarta, 13, no bairro Vicente Pinzón, ao todo, já são 79 capturas desde julho deste ano.
Na madrugada de quarta-feira, 13, outro homem de 21 anos foi preso, e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, no bairro Vicente Pinzón. Nessa ação, a PM também apreendeu dois revólveres, 20 munições intactas, crack e cocaína.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/2019).