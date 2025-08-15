Dupla é presa no Vicente Pinzón; capturas no bairro chegam a 79 desde julho

As prisões e apreensões ocorreram após o homicídio de uma mulher, de 41 anos, seguido da lesão corporal de um homem / Crédito: Reprodução/ PMCE

Dois homens suspeitos de um homicídio e lesão corporal, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foram presos na quarta-feira, 13. Na ocasião, também foram apreendidas duas pistolas com dois carregadores, dois revólveres e munições.

LEIA MAIS | Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezes



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os homens presos têm 27 e 24 anos. A Polícia Militar do Ceará não divulgou as identidades dos suspeitos, mas informou que o homem de 27 anos também responde por tentativa de homicídio. Já o de 24 anos possui antecedentes por roubo de veículo e homicídio.

As prisões ocorreram após o homicídio de uma mulher, de 41 anos, seguido da lesão corporal de um homem. A equipe policial localizou os suspeitos, de 27 e 24 anos, em uma via pública. Eles estavam na posse de uma mochila com as armas e munições e foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foram autuados em flagrante por homicídio e lesão corporal.