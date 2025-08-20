Dois homens são presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema

Dois homens são presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de IracemaCapturas aconteceram nessa terça-feira, 19, no bairro Centro e na Praia do Futuro. Eles teriam extorquido permissionários no domingo, 17. Os suspeitos foram autuados por crime de organização criminosa
Dois homens foram presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 19, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Um dos suspeitos, de 40 anos, foi capturado no bairro Centro, e o outro, de 24 anos, na Praia do Futuro.
Eles são apontados como integrantes de uma organização criminosa e teriam extorquido permissionários no domingo, 17, na Capital. Um deles possui antecedentes por tráfico de drogas e o outro por ameaça no contexto da violência doméstica e tráfico de drogas.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia Mais | Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio"
No momento da prisão, o suspeito de 24 anos estava em posse de entorpecentes e também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos ainda aparelhos celulares. Os dois suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde foram autuados por crime de organização criminosa.
Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou as capturas. “Resultado de uma ação eficiente de inteligência”. O gestor afirmou ainda que os trabalhos continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa.
A ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) contou com apoio de informações de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Leia Mais | ‘PatrãoNet’: chefe do CV que ordenava quais empresas de internet seriam atacadas no Pirambu é preso
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
Leia mais
-
Líder do CV suspeito de praticar crimes contra policiais no Pará é preso em Fortaleza
-
Guerra entre GDE e CV por tráfico eleva Maranguape ao topo do ranking de homicídios no País
-
Operação contra GDE: seis pessoas são presas e carros blindados são apreendidos em Fortaleza
-
Chefe da GDE se identificava como policial militar e publicava fotos fardado e "de serviço"
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente