Dois homens são presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema

Suspeitos de extorquir comericantes foram encaminhados à sede da Draco, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Dois homens foram presos suspeitos de extorquir comerciantes na Praia de Iracema, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 19, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Um dos suspeitos, de 40 anos, foi capturado no bairro Centro, e o outro, de 24 anos, na Praia do Futuro. Eles são apontados como integrantes de uma organização criminosa e teriam extorquido permissionários no domingo, 17, na Capital. Um deles possui antecedentes por tráfico de drogas e o outro por ameaça no contexto da violência doméstica e tráfico de drogas.

No momento da prisão, o suspeito de 24 anos estava em posse de entorpecentes e também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos ainda aparelhos celulares. Os dois suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde foram autuados por crime de organização criminosa. Em publicação nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou as capturas. "Resultado de uma ação eficiente de inteligência". O gestor afirmou ainda que os trabalhos continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa. A ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) contou com apoio de informações de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).