Moradores denunciam corte irregular de árvores no Meireles, em Fortaleza

Árvores cortadas de forma irregular por construtora na rua Pereira Valente, esquina com Barbosa de freitas. / Crédito: FCO FONTENELE

Moradores denunciam o corte irregular de árvores da calçada na rua Pereira Valente, no bairro Meireles, em Fortaleza. Segundo os residentes da área, que faz esquina com a rua Barbosa de Freitas e é vizinha ao Colégio Oliveira Lima, a situação começou na sexta-feira, 15. O endereço chegou a ser interditado. Em imagens registradas pelo O POVO, é possível visualizar tocos de árvores e retroescavadeiras em ação, além de ausência de placa de identificação sobre a empresa responsável ou eventual obra no local. Uma fonte ouvida pela reportagem disse que “no mínimo, seis árvores da calçada foram cortadas”.

Moradores reclamam de corte de árvores na rua Pereira Valente, no bairro Meireles. Situação teria iniciado nessa sexta-feira, 15 Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO O espaço, segundo moradores, funcionava como estacionamento e lava-jato. A supressão começou na sexta-feira, 15, e prosseguiu nos dias seguintes, com caminhões-caçamba fazendo a limpeza do terreno e da área ao redor. Árvores da calçada também foram removidas. LEIA MAIS | Investigação da morte de advogado sugere suposto esquema de tráfico de drogas e extorsão; suspeito é preso

UrbFor nega autorização para corte A Secretaria das Regionais informou, em nota ao O POVO, que a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) não autorizou o serviço. O órgão destacou que a supressão de árvores em vias públicas só pode ocorrer após laudo técnico elaborado por engenheiros agrônomos, em situações de risco de queda.

“Em Fortaleza, somente a UrbFor pode podar, transplantar ou remover as árvores localizadas em vias e logradouros públicos. Além disso, conforme o Art. 444 do Código das Cidades, ‘são proibidas quaisquer obras, serviços ou atividades em logradouros públicos que venham a prejudicar ou mutilar, de forma irreversível, árvore existente, exceto nos casos previstos em lei para corte ou supressão’. O desrespeito a essa regra pode render multa da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)”, ressaltou a nota. A Agefis informou que não recebeu denúncias formais pelos canais oficiais, mas garantiu que enviará uma equipe nesta terça-feira, 19, para verificar a ocorrência. LEIA TAMBÉM| Câmara de Eusébio aprova projeto para solicitação de plantio de árvores via WhatsApp

