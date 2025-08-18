Fiação subterrânea na Desembargador Moreira será entregue até o fim de agosto

Trabalhos foram iniciados em 2024 e a previsão inicial era de que fossem concluídos até o fim daquele ano

As obras para a internalização subterrânea do cabeamento da fiação de energia e telecomunicações, na avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza , estão com 98% de conclusão . De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), novo prazo de entrega é até o fim deste mês de agosto.

Trabalhos foram iniciados em 2024 e a previsão inicial era de que fossem concluídos até o fim daquele ano. Em seguida, previsão passou a ser para o final de julho e agora ganha uma nova data.

Em nota encaminhada ao O POVO, nesta segunda-feira, 18, a Enel garantiu que a parte que é de responsabilidade da companhia já foi concluída. Ainda de acordo com informações da empresa, agora está pendente a retirada de parte da estrutura das empresas de telecomunicação, alinhada com a Seinfra.

Procurada pelo O POVO, a secretaria informou que a obra será finalizada ainda neste mês. Ação acontece no trecho da Desembargador Moreira que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar.

Intervenção está inclusa no Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) da Enel e tem aporte de R$ 715 mil e deve englobar 775 metros de redes elétricas de média e baixa tensão.