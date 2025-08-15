Homem é morto e duas pessoas ficam feridas com tiros no João XXIII

Homem é morto e duas pessoas ficam feridas com tiros no João XXIIIO Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso
Um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto por tiros de arma de fogo e outras duas pessoas ficaram feridas na noite da quinta-feira, 14, no bairro João XXIII em Fortaleza, na Área Integrada e Segurança (AIS 6) da capital cearense. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.
As informações foram confirmadas ao O POVO pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã deste sábado, 15.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstância do homicídio. As investigação ficarão a cargo do Departamento de Homícidio e Proteção à Pessoa (DHPP).
