Homem é morto e duas pessoas ficam feridas com tiros no João XXIII

Um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto por tiros de arma de fogo e outras duas pessoas ficaram feridas na noite da quinta-feira, 14, no bairro João XXIII em Fortaleza, na Área Integrada e Segurança (AIS 6) da capital cearense. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.

As informações foram confirmadas ao O POVO pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã deste sábado, 15.