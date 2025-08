Adolescente morre durante troca de tiros entre facções em Caucaia

IMAGEM de apoio ilustrativo. Equipes da PMCE foram acionadas para ocorrência de troca de tiros entre facções em Caucaia / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma troca de tiros entre duas facções rivais no bairro Icaraí, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deixou um adolescente, de 17 anos, morto e outro, de 15 anos, ferido na madrugada deste sábado, 2. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para ocorrência na rua 8 e, ao chegar no local, as viaturas foram alvos de disparos dos grupos criminosos.

Durante as diligências, os agentes encontraram os dois adolescentes feridos em um matagal. As vítimas foram socorridas pela equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) para unidade hospitalar, mas um não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro segue internado. De acordo com a PM, próximo ao local onde estavam os adolescentes, os policiais encontraram um revólver com munições deflagradas e intactas e um smartphone. Após os agentes socorrerem as vítimas e apreenderam os materiais, outras diligências foram realizadas após novas troca de tiros na região.

Suspeito é encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia Um homem, de 20 anos, com tornozeleira eletrônica, foi visto tentando entrar em uma casa. Ao ser abordado pelos policiais, confessou participação na ocorrência e disse que havia uma arma de fogo escondida na residência. No local, foi apreendido mais um revólver com munições deflagradas e intactas. O suspeito apontou ainda outra residência abandonada, onde foi apreendido maconha, balaclava e um documento. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Ele foi autuado pelos crimes de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O homem, que não teve a identidade revelada, possui antecedentes criminais por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.