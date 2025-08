Idoso morre e outras duas pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Varjota

As duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para unidade hospitalar na região. Ainda não há informações do estado de saúde delas. Elas ainda não foram identificadas formalmente.

Um idoso de 63 anos morreu a tiros em uma via pública no município de Varjota , a 300,18 quilômetros de Fortaleza, nesse sábado, 2. Na ação criminosa, outras duas pessoas foram lesionadas por disparo de arma de fogo. Os suspeitos fugiram após a ação criminosa.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

As investigações do crime estão a cargo da Delegacia Polícia Civil de Varjota, unidade da Polícia Civil.