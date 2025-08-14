Homem é preso em Fortaleza por compartilhar 400 arquivos com conteúdo sexual envolvendo crianças

Homem foi preso durante operação da PF contra compartilhamento de conteúdo sexual de crianças e adolescentes / Crédito: Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 14, em Fortaleza, por compartilhar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes infantojuvenil. A captura aconteceu durante uma operação da Polícia Federal (PF). As investigações revelaram que, ao longo de um ano, mais de 400 arquivos foram compartilhados no local onde o suspeito morava. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência.

O suspeito preso confessou aos policiais a prática dos crimes investigados. Leia Mais | No deserto do bom senso, a exploração infantil nas redes Conforme as investigações, a PF identificou que uma conexão local realizou o compartilhamento de arquivos de pornografia infantil de forma massiva. No entanto, não apontou diretamente quem seria o responsável pelo uso dos equipamentos. Na operação, os agentes buscaram colher novas provas, identificar eventuais vítimas e individualizar a autoria das ações criminosas. As investigações seguem com a análise do material apreendido.