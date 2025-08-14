Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezes

Inconformado com o fim do relacionamento, suspeito incendiou a residência da ex-companheira durante a madrugada de terça-feira, 12 / Crédito: Reprodução/ PC-CE

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante horas após incendiar a casa da ex-companheira, uma mulher de 45 anos, no bairro Passaré, em Fortaleza. A prisão do suspeito foi realizada no município de Horizonte, na Região Metropolitana da Capital. Ele já teria praticado o mesmo crime contra outras três mulheres.

