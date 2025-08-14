Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezes

Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezesO suspeito foi preso no município de Horizonte, horas após incendiar a casa da ex-companheira, uma mulher de 45 anos, no bairro Passaré, em Fortaleza
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante horas após incendiar a casa da ex-companheira, uma mulher de 45 anos, no bairro Passaré, em Fortaleza. A prisão do suspeito foi realizada no município de Horizonte, na Região Metropolitana da Capital. Ele já teria praticado o mesmo crime contra outras três mulheres.
LEIA MAIS | Homem é condenado a 42 anos de prisão por matar ex-companheira com golpes de estilete
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC/CE), o suspeito incendiou a residência da vítima durante a madrugada de terça-feira, 12, porque estava inconformado com o fim do relacionamento.
O homem já possuía antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal na circunstância da violência doméstica.
Segundo a PC/CE, as investigações prosseguirão, pois “há indícios de que o suspeito já tenha praticado o mesmo crime contra outras três ex-companheiras".
Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada para apagar o incêndio.
Após o crime ter sido registrado, a Polícia Civil iniciou as investigações e no mesmo dia localizaram o suspeito em Horizonte e efetuaram a prisão.
Na unidade policial, ele foi autuado pelos crimes de perseguição, ameaça, injúria e incêndio e agora está à disposição da Justiça.