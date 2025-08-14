Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezes

Homem preso por colocar fogo na casa da ex já teria cometido o mesmo crime três vezes

O suspeito foi preso no município de Horizonte, horas após incendiar a casa da ex-companheira, uma mulher de 45 anos, no bairro Passaré, em Fortaleza
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante horas após incendiar a casa da ex-companheira, uma mulher de 45 anos, no bairro Passaré, em Fortaleza. A prisão do suspeito foi realizada no município de Horizonte, na Região Metropolitana da Capital. Ele já teria praticado o mesmo crime contra outras três mulheres. 

LEIA MAIS | Homem é condenado a 42 anos de prisão por matar ex-companheira com golpes de estilete

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC/CE), o suspeito incendiou a residência da vítima durante a madrugada de terça-feira, 12, porque estava inconformado com o fim do relacionamento.

O homem já possuía antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal na circunstância da violência doméstica.

Segundo a PC/CE, as investigações prosseguirão, pois “há indícios de que o suspeito já tenha praticado o mesmo crime contra outras três ex-companheiras".

Leia mais

Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada para apagar o incêndio.

Após o crime ter sido registrado, a Polícia Civil iniciou as investigações e no mesmo dia localizaram o suspeito em Horizonte e efetuaram a prisão.

Na unidade policial, ele foi autuado pelos crimes de perseguição, ameaça, injúria e incêndio e agora está à disposição da Justiça.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar