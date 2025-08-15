Dragão do Mar mantém programação cultural durante obras e amplia acessosCom 85% da requalificação da praça Almirante Saldanha concluída, complexo anuncia novos acessos no local
Enquanto avança a requalificação da praça Almirante Saldanha e a manutenção de diferentes espaços internos, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, anunciou ajustes nos acessos ao complexo. Agora, o público pode entrar pela rua José Avelino — passando pelo palco Rogaciano Leite Filho — e pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão.
As intervenções priorizam, nesta etapa, o andar superior que conecta a entrada dos museus à passarela do Café Santa Clara.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Entre as melhorias, estão a recuperação das estruturas metálicas da passarela, a reforma da fachada e do teto do café, pintura de áreas internas e externas, além de impermeabilização de lajes, tetos e pisos.
Também passam por manutenção o Museu da Cultura Cearense (MCC), o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o setor administrativo.
Com o avanço das obras, alguns acessos permanecem temporariamente bloqueados: a entrada dos Museus, pela avenida Leste-Oeste, e o portão da avenida Pessoa Anta, em frente à Caixa Cultural Fortaleza — este último com previsão de liberação em cerca de 15 dias.
Apesar das restrições, o funcionamento segue normal em espaços como Cinema do Dragão, Praça Verde, Teatro Dragão do Mar, Planetário Rubens de Azevedo, livrarias, cafés e anfiteatro.
As lojas criativas Reticências, PrintShop e Utopia operam temporariamente na Multigaleria, próxima aos cinemas.
Agenda cultural segue ativa no Dragão do Mar
A programação artística não foi interrompida. Em agosto, a Praça Verde recebe nesta sexta-feira, 15, o rapper Djonga.
No domingo, 17, o projeto “Pôr do Som” retorna ao Anfiteatro Sérgio Motta, com Tito Freitas, Thesco Carvalho e o pianista cubano José Portillo, acompanhados do baterista Cuca Teixeira. O evento é gratuito.
Outros destaques incluem o show “Abayomy – Luto!”, no dia 22; a apresentação de Mateus Fazeno Rock, 23; e o encerramento do mês com a banda Cor dos Olhos, 30.
No teatro, seguem em cartaz produções como “A Vida de Lady Godiva”, “Canil” e as temporadas de “Medalha de Ouro”, “O Beijo no Asfalto” e “Cavucar”.
Praça em reta final de obras
A requalificação da Praça Almirante Saldanha, que já alcançou 85% de execução, é coordenada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e integra o projeto de revitalização do entorno do Dragão do Mar.
A obra contempla novas calçadas, piso industrial, iluminação, paisagismo e um portal de acesso norte. A proposta inclui ainda reorganização do comércio, melhorias na mobilidade e ampliação das áreas de lazer.
A entrega total é prevista para este mês, mas parte do espaço já está parcialmente reaberta ao público.