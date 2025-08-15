Dragão do Mar mantém programação cultural durante obras e amplia rotas de acesso ao público / Crédito: FÁBIO LIMA

Enquanto avança a requalificação da praça Almirante Saldanha e a manutenção de diferentes espaços internos, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, anunciou ajustes nos acessos ao complexo. Agora, o público pode entrar pela rua José Avelino — passando pelo palco Rogaciano Leite Filho — e pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão. As intervenções priorizam, nesta etapa, o andar superior que conecta a entrada dos museus à passarela do Café Santa Clara.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as melhorias, estão a recuperação das estruturas metálicas da passarela, a reforma da fachada e do teto do café, pintura de áreas internas e externas, além de impermeabilização de lajes, tetos e pisos. Também passam por manutenção o Museu da Cultura Cearense (MCC), o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o setor administrativo. Com o avanço das obras, alguns acessos permanecem temporariamente bloqueados: a entrada dos Museus, pela avenida Leste-Oeste, e o portão da avenida Pessoa Anta, em frente à Caixa Cultural Fortaleza — este último com previsão de liberação em cerca de 15 dias. Apesar das restrições, o funcionamento segue normal em espaços como Cinema do Dragão, Praça Verde, Teatro Dragão do Mar, Planetário Rubens de Azevedo, livrarias, cafés e anfiteatro.

As lojas criativas Reticências, PrintShop e Utopia operam temporariamente na Multigaleria, próxima aos cinemas. Agenda cultural segue ativa no Dragão do Mar A programação artística não foi interrompida. Em agosto, a Praça Verde recebe nesta sexta-feira, 15, o rapper Djonga. No domingo, 17, o projeto “Pôr do Som” retorna ao Anfiteatro Sérgio Motta, com Tito Freitas, Thesco Carvalho e o pianista cubano José Portillo, acompanhados do baterista Cuca Teixeira. O evento é gratuito.