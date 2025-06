Seu Pereira e Coletivo 401 faz show no Dragão do Mar em setembro

A banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 retorna a Fortaleza em setembro para show no Dragão do Mar

A banda Seu Pereira e Coletivo 401 retorna a Fortaleza para show do novo álbum “Obsoleto”, no dia 6 de setembro, no Anfiteatro do Dragão do Mar. A vinda mais recente da banda paraibana à capital cearense ocorreu em agosto de 2024, realizado no mesmo local.

Fundado em 2009 na cidade de João Pessoa, o grupo formado por Jonathas Pereira, Chico Correa, Thiago Sombra, Victor Rama, Daniel Lima e Felipe Gomes reúne brega, MPB, rock e jazz e traz entre os sucessos as canções “Love In Gotham City”, “Otário”, “Já era”, “Cabidela” e “Bicho Solto”.