Requalificação da praça ao lado do Dragão do Mar deve ficar pronta em agosto, diz SOP

Os tapumes no entorno da praça Almirante Saldanha, ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no bairro Praia de Iracema, seguem erguidos. Pouco mais de um ano depois do início, as obras de requalificação do espaço, também conhecido como praça da Alfândega ou praça do Dragão do Mar, em Fortaleza, devem ser entregues em agosto, conforme a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Anunciada pelo Governo do Ceará no dia 11 de julho do ano passado, o empreendimento consiste na requalificação dos entornos do Centro Dragão do Mar, equipamento público estadual vinculado à Secretaria da Cultura (Secult), e coordenado em parceria com o Instituto Dragão do Mar.