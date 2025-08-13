Encontro reúne ex-alunos do Colégio Marista Cearense em celebração de legado

A programação começa com a celebração eucarística na quadra interna, presidida pelo padre João Maria Araújo, antigo capelão da escola. Logo depois, a Conframarista recebe atrações como DJ Alex Ventura e a banda Os Transacionais com os clássicos da música retrô.

Ex-alunos e ex-colaboradores do Colégio Marista Cearense se reunirão no próximo dia 30 de agosto para celebrar o legado da educação marista no Estado. O encontro acontecerá no prédio tombado que hoje abriga a Faculdade Estácio, na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza.

O professor e ex-aluno da turma de 1989, João Saraiva, conta que o encontro é um momento emocionante e indescritível que revive a memória de uma época bonita da educação. "Entrei na antiga alfabetização e saí para o mundo. Lá conheci amigos que se tornaram irmãos de vida, aprendi muito com grandes mestres! O Cearense me fez descobrir a valorosa arte de ensinar e lá comecei uma trajetória que se encerrou esse ano após mais de 30 anos na educação", relatou.

Colégio Cearense em 20/10/1999 Crédito: O POVO/Reprodução

Aluna da turma de 1987, Valeka Capistrano relata que o sentimento é de uma viagem pelo tempo, com a vantagem da maturidade, dos sorrisos e da oportunidade de relembrar histórias e rever os amigos. "Momentos assim nos permitem agradecer aos nossos mestres por todo carinho que tiveram por nós e por tudo que nos ensinaram! É emoção do primeiro ao último minuto. Aos Irmãos Maristas infindáveis agradecimentos por plantarem em nós esse amor que nos irmana até hoje", relata.

Conforme a organização do evento, a festa tem caráter social e solidário, com os ingressos em valor promocional de R$ 110 ou R$ 220 (compre 2 e leve 3). Os ingressos podem ser adquiridos até o dia do evento, com a doação de 1kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão enviados à instituições beneficentes de Fortaleza.