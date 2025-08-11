Receita Federal e SDHDS doam meia tonelada de cabelo para perucas a pacientes com câncer

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-08-2025: A União dos Jovens do Vicente Pizon (UJVP) receberá doação de 500 kfg de cabelo para confecçaõ de perucas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Restaurando a autoestima de mulheres, adolescentes e crianças, uma parceria entre a Receita Federal e a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), doou meia tonelada de cabelo humano à confecção de perucas para mulheres, adolescentes e crianças em tratamento oncológico. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da União dos Jovens do Vicente Pinzón (UJVP), na rua Ponta Mar, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Após confeccionadas, as perucas serão entregues daqui um mês e meio, a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social, atendidos em hospitais, unidades básicas de saúde e instituições filantrópicas de Fortaleza, com prioridade para mulheres, adolescentes e crianças. A iniciativa mobilizou costureiras locais, doadores anônimos e instituições sociais que atuam na causa. Estiveram presentes a vice-prefeita e titular da SDHDS, Gabriella Aguiar; a primeira-dama, Cristiane Leitão; e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Cada beneficiário terá acesso a corte de cabelo personalizado — para adaptação ao uso da peruca —, orientações de uso e manutenção, além de um material informativo impresso com instruções sobre cuidados com a peruca e o couro cabeludo.

Ação eleva autoestima de pacientes em tratamento contra o câncer A vice-prefeita e titular da SDHDS, Gabriella Aguiar, conta que é importante que o poder público trabalhe associado a ONGs e organizações sociais, assim chegando em áreas que o município e o Estado não conseguem. “A gente fez esse compromisso de dar, além da formação das pessoas que estão aqui produzindo poderem em outros momentos também usarem esse aprendizado como meio de vida, mas também de oferecer às pessoas que estão em tratamento oncológico a possibilidade de trazer esses cabelos, esses fios de amor e de afeto", adiciona Gabriella. Na foto, Mary Dias e a vice-prefeita, Gabriella Aguiar; o presidente da CMFor, Léo Couto e a primeira-dama, Cristiane Leitão Crédito: Samuel Setubal Entrega de meia tonelada de cabelo humano à UJVP Crédito: Samuel Setubal Primeira-dama Cristiane Leitão fala sobre importância da ação Crédito: Samuel Setubal Na foto, Eloisa Menezes, presidente da UJVP Crédito: Samuel Setubal Costureiras do projeto confeccionam perucas que serão destinadas à pacientes em tratamento oncológico Crédito: Samuel Setubal Na foto, Dona Leda, uma das costureiras do projeto Crédito: Samuel Setubal

Questionada sobre políticas públicas às mulheres em tratamento contra o câncer, Cristiane Leitão mencionou o plano Fortaleza Inclusiva, que visa enfrentar as vulnerabilidades sociais na Capital. "É de suma importância fazer uma gestão compartilhada com o terceiro setor. Eles é que chegam nos territórios que muitas vezes o poder público não consegue chegar", acrescenta.