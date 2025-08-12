Netanyahu faz pronunciamento a iranianos e diz que é 'hora de agir' com relação ao regime

"E eu digo a vocês: 'se vocês quiserem, um Irã livre não é um sonho'", afirmou o premiê, salientando que agora é a hora de lutar pela liberdade.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que "é hora de agir" em pronunciamento dirigido ao povo iraniano nesta terça-feira, 12. "Como disse o nosso pai fundador, Theodor Herzl, sobre o Estado judeu: 'Se você quiser, não é um sonho'", disse.

Ele fez referência a comentários recentes do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que disse que o país tem problemas com água, eletricidade, dinheiro e inflação.

"Mas tenho ótimas notícias: Israel é o reciclador de água número 1 do mundo. Reciclamos 90% das nossas águas residuais. E lideramos o mundo em Dessalinização", afirmou ele. "Sabemos exatamente o que fazer para que o Irã também tenha água em abundância".

"No momento em que seu país for livre, os maiores especialistas em água de Israel chegarão a todas as cidades iranianas trazendo tecnologia e conhecimento de ponta. Ajudaremos o Irã a reciclar água, ajudaremos o Irã a dessalinizar água", prosseguiu Netanyahu. "A sede por água no Irã só é comparável à sede por liberdade", disse.

Israel promoveu ataques contra o Irã em junho, gerando uma escalada do conflito entre as duas nações que só terminou com um cessar-fogo no fim daquele mês.