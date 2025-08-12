Fred Kerley, medalhista olímpico dos 100m, é suspenso pela Unidade de Integridade do Atletismo

O atleta americano Fred Kerley, duas vezes medalhista olímpico dos 100m (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), foi suspenso provisoriamente, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) nesta terça-feira (12). Kerley, também campeão mundial da distância em 2022, está suspenso por "não cumprir com suas obrigações de localização" sob os regulamentos antidoping.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atletas de alto nível estão sujeitos a rigorosos requisitos de localização (endereço residencial, centros de treinamento, competições) e devem fornecer um horário e local todos os dias para estarem aptos para serem submetidos a testes de doping surpresa, sem aviso prévio. Três violações desses requisitos (um teste perdido, um "não comparecimento" ou informações imprecisas detectadas pela agência antidoping) em menos de um ano são passíveis de punição. Kerley, de 30 anos, construiu um histórico notável em poucos anos após decidir abandonar sua principal prova, os 400 m (bronze mundial em 2019, prata mundial nos 4x400 m em 2017), para se concentrar na rainha das provas de velocidade, os 100 metros rasos. Após a surpreendente medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, realizados em 2021 devido à pandemia, perdendo apenas para o medalhista de ouro italiano Marcell Jacobs, Kerley se sagrou campeão mundial em casa, em Eugene, em 2022 (com o tempo de 9,76 segundos).

Posteriormente, ele conquistou outra medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris em 2024. O anúncio de sua suspensão provisória adiciona um novo episódio à sua já caótica temporada de 2025. Kerley se retirou do Campeonato Americano de Atletismo há duas semanas, o que o tornou inelegível para o Mundial de Tóquio, que será realizado de 13 a 21 de setembro.