Três pessoas ficam feridas após carro colidir com ônibus e atingir motocicleta em Fortaleza

Acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 12, na avenida Governador Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape. Vítimas foram socorridas pelo Samu. AMC realizou o controle e bloqueio de tráfego no trecho da via

Na ocorrência, registrada no sentido Aeroporto/Aldeota da via, o condutor do veículo, o motociclista e a passageira ficaram feridos. Após atingir a motocicleta, o veículo, de modelo corsa, ficou atravessado no canteiro central parado na via no sentido oposto do acidente.

Três pessoas ficaram feridas após um carro não conseguir frear e colidir na lateral de um ônibus na manhã desta terça-feira, 12, em um trecho da avenida Governador Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza . Com o impacto, o carro rodou na pista molhada e atingiu uma motocicleta.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações do estado de saúde delas.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que realizou o controle e bloqueio de tráfego em trecho da avenida. O órgão disse que uma faixa de cada sentido foi interditada até a conclusão dos trabalhos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para mais detalhes da ocorrência e para saber quais serão os procedimentos adotados contra o condutor do veículo. A matéria será atualizada quando o órgão responder.

