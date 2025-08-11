Entregador é agredido por cliente dentro de condomínio no bairro Meireles

Entregador sofreu ferimentos na cabeça e rosto após agressão de cliente no bairro Meireles, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um entregador por aplicativo foi agredido por um cliente dentro de um condomínio residencial no bairro Meireles, em Fortaleza, na noite desse domingo, 10. O suspeito teria iniciado as agressões contra o homem após não conseguir realizar o pagamento da entrega. A violência aconteceu dentro da ‘gaiola’ da portaria localizada entre as duas portas de segurança do prédio. Conforme informações da rádio O POVO CBN, o homem foi resgatado por uma vizinha do suspeito e por um motorista que passava pelo local no momento das agressões.