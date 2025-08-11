Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entregador é agredido por cliente dentro de condomínio no bairro Meireles

Suspeito teria iniciado as agressões após não conseguir efetuar o pagamento no ato da entrega na noite desse domingo, 10. Após o caso, um grupo de motociclistas arrancou o portão do prédio
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um entregador por aplicativo foi agredido por um cliente dentro de um condomínio residencial no bairro Meireles, em Fortaleza, na noite desse domingo, 10. O suspeito teria iniciado as agressões contra o homem após não conseguir realizar o pagamento da entrega.

A violência aconteceu dentro da ‘gaiola’ da portaria localizada entre as duas portas de segurança do prédio. Conforme informações da rádio O POVO CBN, o homem foi resgatado por uma vizinha do suspeito e por um motorista que passava pelo local no momento das agressões.

Leia Mais | Proprietário de bar em Fortaleza leva 62 pontos no rosto após ser agredido com copo de vidro

A vítima teve ferimentos na região da cabeça e rosto. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu a ocorrência após ser acionada por vizinhos. No local, um grupo de entregadores também ajudou a vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Um grupo de entregadores realizou um buzinaço em frente ao prédio. Alguns motociclistas chegaram a quebrar o portão da garagem e da entrada de moradores do residencial como forma de represália.

Veja o vídeo

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do caso de lesão corporal. "A vítima foi lesionada e socorrida para uma unidade de saúde", informou. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Ainda segundo o órgão, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso está sendo investigado pela Delegacia do 2° Distrito Policial (DP). Ainda não há informações se o suspeito das agressões foi preso.

