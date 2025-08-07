Motociclista cai em cima de carro após avançar preferencial e colidir com veículo em Pacajus

Motociclista cai em cima de carro após avançar preferencial e colidir com veículo em PacajusHomem sofreu uma fratura em um dos tornozelo e escoriações e ficou em cima do carro usando o celular enquanto aguardava o Samu. Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7
Um motociclista caiu sobre um carro após se envolver em um acidente no cruzamento entre as ruas Poeta José Martins e Celso Nogueira, no Centro de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, quando o condutor da motocicleta desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou a via preferencial, colidindo com o veículo que trafegava na rua.
O homem sofreu uma fratura em um dos tornozelo e escoriações e ficou em cima do carro usando o celular enquanto aguardava socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Além dele, uma mulher que estava na garupa da moto também teve escoriações com a colisão. O POVO apurou que a garupa sofreu sangramento na região do nariz e teria perdido ou quebrado um dente.
Conforme o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Pacajus (AMT), Thalys Mendes Almeida, ambos estavam de capacete, mas aparentemente, a mulher estava com a jugular do equipamento aberta, visto que o capacete sacou da cabeça.
Ainda segundo Thalys, o motorista do carro permaneceu no local. Na ocorrência, duas ambulâncias foram acionadas para atendimento do motoqueiro e da mulher. “A autarquia prestou todo o apoio no trânsito, evitando maiores transtornos”, disse o presidente da AMT.
O órgão de trânsito informou que o trecho está devidamente sinalizado, com placa de “Pare” e marcação horizontal no asfalto, “reforçando a responsabilidade do motociclista pela colisão”.
Confira imagens do acidente
