Motociclista cai em cima de carro após avançar preferencial e colidir com veículo em Pacajus

Homem ficou em cima de carro após acidente envolvendo motocicleta e carro em Pacajus / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um motociclista caiu sobre um carro após se envolver em um acidente no cruzamento entre as ruas Poeta José Martins e Celso Nogueira, no Centro de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, quando o condutor da motocicleta desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou a via preferencial, colidindo com o veículo que trafegava na rua.

O homem sofreu uma fratura em um dos tornozelo e escoriações e ficou em cima do carro usando o celular enquanto aguardava socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Leia Mais | Motociclista cai de viaduto após colisão na avenida José Bastos, em Fortaleza Além dele, uma mulher que estava na garupa da moto também teve escoriações com a colisão. O POVO apurou que a garupa sofreu sangramento na região do nariz e teria perdido ou quebrado um dente. Conforme o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Pacajus (AMT), Thalys Mendes Almeida, ambos estavam de capacete, mas aparentemente, a mulher estava com a jugular do equipamento aberta, visto que o capacete sacou da cabeça.