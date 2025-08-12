Paredões de som são apreendidos em Fortaleza; conheça a Lei que proíbe equipamento

Três paredões de som, utilizados de forma irregular, foram apreendidos nos bairros Conjunto Esperança, Pici e Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Agefis

Três paredões de som acolados em veículos foram apreendidos no último final de semana nos bairros Conjunto Esperança, Pici e Jangurussu, em Fortaleza. LEIA MAIS | Som alto: como denunciar e quais os limites permitidos em Fortaleza



No mesmo dia, outro veículo foi identificado com o equipamento de som em funcionamento no porta-malas aberto, estacionado em uma rua, no bairro Jangurussu. Lei Municipal nº 9.756/2011 proíbe paredões de som Nos três locais, os dispositivos foram apreendidos e os proprietários dos veículos foram autuados com base na Lei Municipal nº 9.756/2011.

Esta lei proíbe o funcionamento de aparelhos de som automotivos, popularmente conhecidos como paredões de som, nas vias, praças, praias e demais logradouros públicos de Fortaleza.

