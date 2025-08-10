Dia dos Pais: poemas e mensagens para celebrar a data

Confira palavras que homenageiam a figura paterna com emoção, saudade e gratidão / Crédito: Reprodução/Freepik

O Dia dos Pais, comemorado sempre no segundo domingo de agosto, é mais do que uma data comercial: é uma oportunidade de agradecer, reconhecer e celebrar a presença — ou a memória — daqueles que exercem o papel de pai. Pensando nisso, O POVO reuniu mensagens e poemas que emocionam e expressam gratidão, saudade e admiração por quem nos guiou com amor e coragem.

“Teus velhos sapatos manchados de terra” Neste poema sensível, Vinicius de Moraes retrata a herança afetiva deixada por um pai. Mais do que objetos físicos — como sapatos, paletó ou chapéu — o eu lírico deseja acessar os valores, a paciência e a poesia daquele que o criou. "Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra

Dá-me o teu antigo paletó sujo de ventos e de chuvas

Dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência

E os misteriosos papéis em que teus versos inscreveste. Meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas

Dá-me a tua lamparina de rolha, estranha bailarina das insônias

Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos."

“A você, pai, que me deu a vida” O texto de autor desconhecido percorre diversas fases da relação entre pai e filho, valorizando os sacrifícios, o amor incondicional e a companhia diária. É ideal para quem busca uma mensagem direta, emocional e repleta de reconhecimento. "Pai! Aprendi com você que a vida é cheia de obstáculos, ondas, castelos de areia, muros e quebra-cabeças. Mas também aprendi que para cada dificuldade existe uma solução! Para combater os obstáculos devemos retirá-los do caminho, para vencer as ondas devemos surfar por cima sem temer, para reconstruir um castelo devemos juntar a areia que os ventos fortes levaram e erguer a cabeça, quando nos dermos conta, ele estará em pé. E, para o quebra-cabeça, é fácil, talvez parar e refletir nos ajudará a juntar cada peça e colocar em seu devido lugar! Pai, um exemplo de homem, um ser insubstituível, um pai inesquecível e um Te amo para sempre!" “A você, pai” Sergio Fornasari cria um tributo emocional e direto, que percorre as diversas fases da vida de um filho. Da infância à vida adulta, ele reconhece os sacrifícios, cuidados, conselhos e o amor constante do pai. A mensagem é uma carta de gratidão carregada de afeto e reconhecimento.

"A você, pai, que me deu a vida.

A você, pai, que doou sua juventude para cuidar de mim.

A você, pai, que me segurou em seus braços para não cair em meus primeiros passos.

A você, pai, que renunciou de muitos sonhos para cuidar de mim.

A você, pai, que modelou meu caráter e me ensinou a ser justo.

A você, pai, que me amou antes de se amar.

A você, pai, que me repreendeu por meus erros, mas não deixou de me amar.

A você, pai, que me viu crescer e se tornar pai e ainda me trata como criança.

A você, pai, que me aconselhou e me encorajou.

A você, pai, que sempre me recebia com sorrisos e braços abertos.

A você, pai, que me contava histórias e brincava comigo.

A você, pai, que, apesar de cansado, me esperava dormir.

A você, pai, hoje só tenho uma coisa a lhe dizer:

Obrigado por fazer minha vida feliz! Te amo!"

“Pai: desconhecido à eterno” Bráulio Bessa narra o processo de descoberta do pai ao longo da vida, desde o nascimento até a fase adulta. De desconhecido a herói, de vilão a melhor amigo, e finalmente a saudade eterna. A poesia mostra que a paternidade é construída com tempo, paciência, perdão e amor genuíno. "Talvez no primeiro toque,

talvez no primeiro olhar,

talvez na primeira vez

que eu ouvi você falar,

que eu segurei sua mão,

que recebi atenção,

pequeno, recém-nascido,

eu não tive consciência

e essa minha inocência

lhe fez um “Desconhecido”.