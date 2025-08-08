Veja como adotar praças, canteiros e parques em Fortaleza

Veja como adotar praças, canteiros e parques em FortalezaIniciativa da Prefeitura de Fortaleza visa abrir espaço para quem quiser cuidar voluntariamente de espaços públicos urbanos
Foi lançada a nova fase do Programa de Adoção de Espaços Públicos, iniciativa que busca engajar cidadãos e empresas no cuidado com áreas urbanas da Cidade. O projeto tem como objetivo permitir que qualquer pessoa física ou jurídica possa assumir, de forma voluntária, a conservação de locais como praças, parques, canteiros, áreas verdes e outros espaços públicos.
De acordo com a Prefeitura, a nova etapa do projeto traz mudanças importantes, entre elas a criação de regras mais claras, diretrizes técnicas padronizadas e maior transparência na relação entre adotantes e o poder público. A adesão ao programa garante direitos e estabelece responsabilidades para ambas as partes.
Coordenado pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), em parceria com as Secretarias Regionais, a iniciativa busca fortalecer a ideia de gestão compartilhada, estimulando o sentimento de pertencimento da população aos espaços coletivos.
O que pode ser feito no espaço adotado?
A adoção pode envolver desde serviços básicos de manutenção – como limpeza, pintura e jardinagem – até melhorias estruturais, como instalação de equipamentos, paisagismo ou pequenas reformas.
Em reconhecimento, quem adota o espaço tem permissão para instalar placas com sua identificação, conforme previsto em legislação específica.
Como participar
Para aderir ao programa, o interessado deve se dirigir à Secretaria Regional responsável pela área desejada e preencher o Requerimento de Adoção. É preciso apresentar documentos com dados pessoais ou da empresa, indicar o local pretendido, descrever as melhorias previstas e fornecer imagens do espaço. Após a análise e aprovação da proposta, o termo de adoção pode ter validade de até cinco anos.
Como forma de orientar os adotantes, a Prefeitura elaborou uma cartilha informativa, disponível nas Centrais de Atendimento das Secretarias Regionais. O material reúne critérios, orientações legais e de boas práticas para garantir uma atuação eficiente e sustentável.