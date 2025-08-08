Veja como adotar praças, canteiros e parques em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2025: Árvores que acabaram morrendo por falta de cuidados e ficando so os galhos secos na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, na Praia do Futuro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Foi lançada a nova fase do Programa de Adoção de Espaços Públicos, iniciativa que busca engajar cidadãos e empresas no cuidado com áreas urbanas da Cidade. O projeto tem como objetivo permitir que qualquer pessoa física ou jurídica possa assumir, de forma voluntária, a conservação de locais como praças, parques, canteiros, áreas verdes e outros espaços públicos. Leia também | Cidade da Criança será reaberta no Dia dos Pais com nova estrutura e espaços interativos

