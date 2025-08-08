Praia no fim de semana: Fortaleza tem apenas 15 trechos próprios para banho

Imagem de apoio ilustrativo. O setor com maior número de pontos próprios é o Leste, com nove trechos / Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza tem apenas 15 trechos próprios para banho neste fim de semana, de acordo com o boletim de balneabilidade, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). LEIA TAMBÉM | Animais abandonados em bairros de Fortaleza preocupam moradores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O setor com maior número de pontos próprios é o Leste, com nove trechos. Já o setor Oeste é o que possui maior número de trechos impróprios, com oito locais. Como é feita a coleta? Para saber se o local está próprio ou impróprio para banho, são coletadas semanalmente, às segundas-feiras, entre às 8 e 16 horas, sendo coletada uma amostra em cada ponto, na isóbata de 1 metro de profundidade, que representa a região mais utilizada para recreação. A região é considerada própria para banho quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra. O local é considerado impróprio quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, tais como, presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

Orientações da Semace aos banhistas De acordo com a Semace, o banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, pois nesses episódios, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carregando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem. Também é recomendado evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. É recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais. O banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

Pontos próprios para banho Confira abaixo os pontos próprios para banho, de acordo com a balneabilidade feita pela Semace. Leste P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08



P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues



P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati



P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01



P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares



P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus



P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos



P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba Centro