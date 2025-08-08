Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Praia no fim de semana: Fortaleza tem apenas 15 trechos próprios para banho

O setor com maior número de pontos próprios é o Leste, com nove trechos. Já o setor Oeste é o que possui maior número de trechos impróprios, com oito locais
Fortaleza tem apenas 15 trechos próprios para banho neste fim de semana, de acordo com o boletim de balneabilidade, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O setor com maior número de pontos próprios é o Leste, com nove trechos. Já o setor Oeste é o que possui maior número de trechos impróprios, com oito locais.

Como é feita a coleta?

Para saber se o local está próprio ou impróprio para banho, são coletadas semanalmente, às segundas-feiras, entre às 8 e 16 horas, sendo coletada uma amostra em cada ponto, na isóbata de 1 metro de profundidade, que representa a região mais utilizada para recreação.

A região é considerada própria para banho quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra.

O local é considerado impróprio quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, tais como, presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

Orientações da Semace aos banhistas

De acordo com a Semace, o banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, pois nesses episódios, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carregando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.

Também é recomendado evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. É recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais.

O banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

Pontos próprios para banho

Confira abaixo os pontos próprios para banho, de acordo com a balneabilidade feita pela Semace.

Leste

  • P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08
  • P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
  • P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
  • P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati
  • P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01
  • P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares
  • P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus
  • P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos
  • P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Centro

  • P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
  • P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro
  • P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica
  • P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

  • P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes
  • P. Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Pontos impróprios para banho

Confira abaixo os pontos impróprios para banho, de acordo com a balneabilidade feita pela Semace.

Leste

  • P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema
  • P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09
  • P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I
  • P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho

Centro

  • P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna
  • P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe
  • P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe
  • P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar
  • P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar
  • P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Oeste

  • P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges
  • P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda
  • P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece
  • P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge
  • P. Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde
  • P. Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus
  • P. Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras
  • P. Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará

