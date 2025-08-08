Bebês prematuros viram super-heróis em ação do Hospital Regional Norte

Ação do Hospital Regional Norte faz parte do Agosto Dourado, campanha que destaca a importância do aleitamento materno para bebês, principalmente prematuros. / Crédito: Ascom Sesa

No mês dedicado à valorização do aleitamento materno, os bebês prematuros internados no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, ganharam roupas de super-heróis e mural de fotos em celebração ao Agosto Dourado. Idealizada pela equipe do Banco de Leite Humano (BLH) do HRN, a ação homenageia os pequenos guerreiros que travam batalhas diárias pela vida. A proposta também destaca o trabalho dos profissionais de saúde, familiares e doadores que fazem parte da rede de apoio aos recém-nascidos.

Campanha no HRN transforma prematuros em super-heróis no mês do aleitamento materno Crédito: Ascom Sesa As fotos dos bebês vestidos com as capas e adereços foram expostas em um mural nas Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional e Canguru (UCINco e UCINca). Raíra Bezerra, coordenadora do BLH, explica: "Apesar de tão frágeis, esses bebês são verdadeiros guerreiros. A ideia foi mostrar essa força e, ao mesmo tempo, acolher emocionalmente as famílias que vivem um momento delicado".

Incentivo à amamentação e à doação de leite O Agosto Dourado é uma campanha nacional que reforça a importância do leite materno como alimento essencial, especialmente para prematuros. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o HRN atua continuamente para garantir que todos os recém-nascidos internados tenham acesso ao leite necessário para o seu desenvolvimento, mesmo quando as mães ainda não conseguem amamentar. Por isso, a doação de leite humano é considerada essencial.

Durante todo o mês, o BLH promove ações internas e externas para ampliar o conhecimento sobre os benefícios da amamentação e incentivar a doação. "Cada frasco com leite doado é um ato de generosidade que faz diferença na recuperação dos nossos pequenos", afirma Raíra. Ela reforça que mulheres que estão amamentando e produzem leite em excesso podem se tornar doadoras e contribuir diretamente para salvar vidas.



Como armazenar o leite materno para doação

1.Anote na tampa a data e a hora em que realizou a primeira coleta do leite.

2.Guarde imediatamente no freezer ou no congelador o frasco fechado.

Se o frasco não estiver cheio, ele pode ser completado em outro momento.

