Bebês prematuros viram super-heróis em ação do Hospital Regional Norte

Bebês prematuros viram super-heróis em ação do Hospital Regional NorteCelebração destaca a força dos recém-nascidos e reforça a importância da amamentação e da doação de leite materno no mês de agosto
No mês dedicado à valorização do aleitamento materno, os bebês prematuros internados no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, ganharam roupas de super-heróis e mural de fotos em celebração ao Agosto Dourado.
Idealizada pela equipe do Banco de Leite Humano (BLH) do HRN, a ação homenageia os pequenos guerreiros que travam batalhas diárias pela vida. A proposta também destaca o trabalho dos profissionais de saúde, familiares e doadores que fazem parte da rede de apoio aos recém-nascidos.
As fotos dos bebês vestidos com as capas e adereços foram expostas em um mural nas Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional e Canguru (UCINco e UCINca). Raíra Bezerra, coordenadora do BLH, explica: “Apesar de tão frágeis, esses bebês são verdadeiros guerreiros. A ideia foi mostrar essa força e, ao mesmo tempo, acolher emocionalmente as famílias que vivem um momento delicado”.
Incentivo à amamentação e à doação de leite
O Agosto Dourado é uma campanha nacional que reforça a importância do leite materno como alimento essencial, especialmente para prematuros. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o HRN atua continuamente para garantir que todos os recém-nascidos internados tenham acesso ao leite necessário para o seu desenvolvimento, mesmo quando as mães ainda não conseguem amamentar. Por isso, a doação de leite humano é considerada essencial.
Durante todo o mês, o BLH promove ações internas e externas para ampliar o conhecimento sobre os benefícios da amamentação e incentivar a doação.
“Cada frasco com leite doado é um ato de generosidade que faz diferença na recuperação dos nossos pequenos”, afirma Raíra. Ela reforça que mulheres que estão amamentando e produzem leite em excesso podem se tornar doadoras e contribuir diretamente para salvar vidas.
Como armazenar o leite materno para doação
1.Anote na tampa a data e a hora em que realizou a primeira coleta do leite.
2.Guarde imediatamente no freezer ou no congelador o frasco fechado.
Se o frasco não estiver cheio, ele pode ser completado em outro momento.
3.Peque outro copo de vidro e ferva por 15 minutos.
4.Após a fervura, escorra o copo com a abertura para baixo sobre um pano limpo, até secar.
5.Depois disso. faça a ordenha normalmente.
6.Coloque o leite recém-extraído sobre o que já estava congelado até faltarem dois dedos para encher o frasco.
7.Guarde imediatamente o frasco no freezer ou no congelador.
8.Após a extração em que o frasco de vidro esteja completo, a mãe deve ligar para o Banco de Leite Humano.
Informações fornecidas pela Secretaria da Saúde (Sesa).
Onde doar leite materno em Fortaleza
Mães que desejarem realizar a doação podem procurar os Bancos de Leite Humano nos seguintes hospitais:
- Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)
- Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
- Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS)
- Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC)
- Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA)
- Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA)