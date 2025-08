Jovem de Reriutaba é aprovado em Medicina na Uece

Após estudar por quatro anos, o jovem Mateus Silva Santiago, de 20 anos, natural do município de Reriutaba , a 301,01 km de Fortaleza, foi aprovado em Medicina na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Agora, o jovem busca doações para custear a vinda à Capital e estudar tranquilamente.

Atualmente o jovem mora em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, e está solicitando ajuda através de uma chave Pix para custear a vinda à Capital.

"Eu sempre dei muito valor à educação", diz jovem que foi aprovado em Medicina

Mateus morava com os avós no bairro de Açude do Mato, em Reriutaba. Dona Francisca Ana da Conceição, faleceu em 2017 devido a um infarto. Já o avô, Valdemiro Santiago de Souza, faleceu no ano passado.

Os idosos eram o alicerce de Mateus e o apoiaram nos estudos. O estudante conta que, antes da aprovação em Medicina, conseguiu passar em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

O jovem utilizava o benefício do Restaurante Universitário (R.U) para conseguir garantir a alimentação no município de Sobral. “Para não ficar com fome aqui em Sobral e o resto eu tava estudando [para Medicina]", conta.