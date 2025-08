Três policiais são presos suspeitos de matar homem em Baturité

Vanderson foi morto a tiros na avenida Mor Vitoriano Soares Barbosa, localizada no bairro Sanharão. O POVO apurou que as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) identificaram que os autores do crime utilizaram um carro modelo Fiat Pálio, de cor branca.

Esse automóvel já teria sido utilizado em outros homicídios na região. Câmeras de vigilância mostraram o veículo sendo deixado, após o crime, no conjunto José Maria Viana. Os investigadores constataram que o carro só voltou a se locomover na madrugada do dia 16 de fevereiro.

"Ao saber disso a polícia civil foi atrás de saber quem era esse policial militar e para surpresa, era o mesmo policial militar proprietário do corolla que foi pegue pelas câmeras do município, seguindo o palio usado no crime em tela (PEDRO JUNIOR GOMES DE ABREU)", afirma relatório ao qual O POVO teve acesso.



"Ao saber disso a polícia civil exigiu que o policial em questão entregasse o equipamento, o que foi feito, contudo, o referido HD já tinha sido corrompido e não possuía mais nenhuma imagem".



Ao confirmar a prisão, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) não divulgou quais teriam sido as possíveis motivações do assassinato. Durante as investigações, havia duas linhas principais: vítima e suspeito seriam agiotas e, por conta disso, alguma desavença poderia ter surgido; e a atual companheira do policial, supostamente, tido um romance com a vítima.