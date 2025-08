Três policiais militares acusados de fraude processual na tragédia de Milagres são absolvidos pela Justiça Militar

A ação policial registrada no dia 7 de dezembro de 2018 no município de Milagres , a 482 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, resultou em 14 pessoas mortas, entre elas seis vítimas reféns dos assaltantes. Por falta de provas, os três policiais militares foram absolvidos.

O tenente coronel Cicero Henrique Beserra Lopes, o 1º tenente Joaquim Tavares de Medeiros Neto e o cabo Antônio Natanael Vasconcelos Braga, todos da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram absolvidos pela Justiça Militar do crime de fraude processual referente ao caso que ficou conhecido como Tragédia de Milagres .

De acordo com o processo, houve a operação dos policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que frustrou a ação de uma quadrilha especializada em roubos a agências bancárias. No entanto, essa ação resultou nas mortes de criminosos e de cinco reféns.

Os denunciados, policiais militares, foram acusados de ir ao entorno da cena do crime para excluir a suposta prova que seria colhida durante a investigação.

Denúncia do MPCE apontava que imagens foram apagadas após operação

De acordo com a denúncia, os agentes de segurança tiveram acesso as imagens de um estabelecimento comercial, formataram um DVR e apagaram imagens registradas no aparelho.

No dia do crime, os assaltantes estavam com reféns dentro dos veículos e foram surpreendidos pelos policiais do Gate, que estavam de posse da informação do ataque a banco. Durante a troca de tiros, cinco reféns foram mortos.