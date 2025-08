Quatro pessoas são presas por tentativa de fraude no concurso da Polícia Civil em Fortaleza

Quatro pessoas foram presas após tentativa de fraude na prova do concurso da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP), que aconteceu nesse domingo, 3, em Fortaleza .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO apurou que eles foram identificados como sendo um médico, uma enfermeira (esposa do médico), um advogado e um autônomo. As prisões aconteceram nos bairros Itaperi e Benfica, regiões onde estavam sendo aplicadas as provas do concurso, que teve mais de 31 mil inscritos para 500 vagas.

Leia Mais | Concurso da PM: 4 pernambucanos e um cearense são presos por tentar fraudar prova em Fortaleza

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP) dos acusados, ao qual O POVO teve acesso, os suspeitos são Jaime de Mendonça e Silva Neto, 37, Cícero Leandro dos Santos Belém, 35, Raphaely Leandro Da Fonseca, 33, e Robson Leite Sampaio, 32 anos. Entre eles, apenas Robson não foi realizar a prova.

O documento apontou que ele estaria na condição de agente externo do grupo, que tinha o objetivo de fraudar o certame por meio eletrônico. Além disso, o AFP revelou que ele estaria trafegando pelo local de prova onde os suspeitos presos estavam.